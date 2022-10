Reprodução: TV Globo - 30/09/2022 Jair Bolsonaro e Padre Kelmon durante debate

O presidente Jair Bolsonaro (PL) , elogiou o candidato a eleição presidencial, Padre Kelmon (PTB) , durante live nesta sexta-feira (30). Ele ainda afirmou que "tudo ocorreu bem" no debate transmitido pela TV Globo na noite de ontem (29).

“Eu acho que tudo correu bem. É um local que não me sinto bem, estar lá no Projac. Fui cumprir tabela lá, acho que fiz a minha parte, vocês decidem. Acho que o Padre foi muito bem. O nível de algumas pessoas ali é baixíssimo, né? Mas vida que segue”, disse Bolsonaro nas redes sociais.

No encontro, o padre direcionou sua primeira pergunta ao chefe do Executivo, repetindo a dobradinha que também ocorreu no debate do SBT.

Kelmon questionou o presidente se ele manteria as políticas econômicas adotadas durante a pandemia da covid-19 se fosse reeleito. A escolha impediu que Bolsonaro fosse escolhido pelos outros candidatos no primeiro bloco, segundo as regras da emissora.

O padre ainda teceu elogios a Bolsonaro e ao governo durante o debate. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acusou o religioso de ser "laranja" do atual mandatário e atuar como auxiliar do presidente.

Kelmon teve bastante destaque nas redes sociais durante o embate entre os candidatos e no pós, depois de Soraya Thronicke (União Brasil) o chamar de "padre de festa junina" e errar o nome do candidato diversas vezes.

O candidato do PTB ainda foi flagrado dando um papel ao presidente Jair Bolsonaro (PL) durante intervalo do debate . A colunista e apresentadora da Rede Globo, Andréia Sadi, publicou na madrugada dessa sexta-feira (30) o momento exato em que o presidente se aproxima do candidato Padre Kelmon, se senta ao lado do religioso e recebe uma folha de papel.

Kelmon tornou-se um dos nomes mais buscados na internet após o encontro de presidenciáveis nessa quinta-feira. Além disso, ele já publicou um poema para Bolsonaro nas redes sociais e participou de atos pró-governo defendendo o presidente e segurando cartazes contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

O padre foi alçado à cabeça do da chapa do PTB após a candidatura do ex-deputado condenado por corrupção Roberto Jefferson (PTB) ter sido negada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) .

Bastidores do intervalo: 40 segundos antes de voltar para o último bloco, Kelman e Bolsonaro: #DebateNaGlobo #CentraldasEleições pic.twitter.com/xk19ygerHT — Andréia Sadi (@AndreiaSadi) September 30, 2022

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.