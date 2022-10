Montagem presidenciáveis com melhor colocação nas pesquisas de intenção de voto





No próximo domingo (2), os brasileiros terão a oportunidade de votar no seu candidato para assumir a Presidência da República . Contudo, nos últimos meses muitos eleitores deixaram de se sentir confortáveis para declarar o seu voto a outras pessoas.

É o que indica a pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira. O levantamento aponta que 35% dos eleitores se sentiram menos a vontade de revelar qual presidenciável contará com o seu voto .

A pesquisa aponta que este índice é maior entre os apoiadores de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), dado que 41% das pessoas que votam nelesnão se setem confortáveis para revelar a intenção de voto.

Uma das explicações pode ser a campanha de "voto útil" que eclodiu nas últimas semanas, principalmente nas redes sociais. Nela, eleitores de Lula (PT) pedem para os apoiadores da emedebisda e do ex-governador do Ceará votem no petista para que el tenha mais chances de vencer aas eleições já no primeiro turno.

A aferição mostra também que aqueles que 40% dos brasileiros que pretendem votar no ex-presidente se sentem inseguros de comentar a intenção de voto, enquanto o número é de 27% entre os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL).





O constrangimento em relação à declaração de voto é maior entre mulheres (38%) do que entre homens (32%), e o levantamento também aponta que 46% dos eleitores brasileiros deixaram de conversar sobre política familiar ou amigos para evitar discussões.

Outro recorte divulgado pela pesquisa revelou que 14% dos eleitores já foram ofendidos por conta dos seus posicionamentos políticos. A maior parte é de apoiadores de Lula (16%), sendo seguido por eleitores de Bolsonaro e Ciro (12%). Entre os seguidores de Tebet, 10% afirmaram que já sofreram ofensas.

A pesquisa foi encomendado pela Globo e pelo jornal “Folha de S.Paulo”, ouviu 6.800 pessoas, em 332 municípios, entre os dias entre 27 e 29 de setembro. O nível de confiança do levantamento é de 95%, com margem de erro é de 2% para mais ou para menos.



