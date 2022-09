Reprodução - 30.09.2022 O presidenciável Padre Kelmon

Após uma fala da senadora Soraya Thronicke (União Brasil) em confronto com o candidato Padre Kelmon (PTB) , no debate de candidatos à Presidência da República da TV Globo , nesta quinta-feira (29), internautas 'desenterraram' fotos publicadas por Kelmon em que ele aparece em "clima junino", vestido com chapéu de palha e roupas com remendos estilo "caipira".

"Não deu extrema-unção porque é um padre de festa junina. Não sabe nem o que é direita ou esquerda. Não sabe!”, disse a candidata do União Brasil ao padre.

Em um confronto conturbado, Soraya Thronicke rebateu o candidato diversas vezes com frases de efeito. Em uma delas, a senadora diz: " O senhor não teria medo de ir para o inferno? ".

Padre Kelmon , então, pede direito de resposta que lhe é concedido e aponta:

“Vocês falam tanto de Covid. Só se morre de Covid neste país? Só se morre de Covid no mundo? São falácias. Medo de ir para o inferno eu não tenho, porque todos os dias eu morro um pouquinho de mim mesmo para viver o Evangelho, coisa que a senhora não sabe o que é. Se a senhora soubesse o que é, a senhora não estava desrespeitando um padre.”

Thronicke também afirmou que Padre Kelmon (PTB) é "cabo eleitoral" do presidente Jair Bolsonaro (PL) .

A candidata disse que o petebista arrumou o "emprego" de cabo eleitoral do atual chefe do Executivo do país "depois do auxílio emergencial". Em seguida, foi interrompida pelo seu adversário na corrida eleitoral.

Kelmon, como resposta, disse que Thronicke é cabo eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por ser de esquerda. William Bonner, mediador do debate, precisou chamar a atenção do candidato do PDT nas eleições .

