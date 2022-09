Reprodução/TV Globo Debate na Globo começa com Ciro Gomes perguntando para Lula

Durante o último debate presidencial para as Eleições de 2022 , o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que Ciro Gomes (PDT) estava nervoso enquanto o adversário fazia a primeira pergunta ao petista.



"Ciro, eu tô achando você nervoso", disse Lula após responder uma pergunta sobre desemprego no Brasil pelo candidato do PDT e citar números de quando presidiu o país.

"O senhor não pega os 14 anos, só pega um pedacinho...Ficar falsiando um período do tempo e não prestar contas gerou a tragédia do Bolsonaro, porque se fosse verdade esse montante de coisas boas, porque que o Bolsonaro, essa tragédia que aconteceu com o Brasil foi eleito depois do PT?".

Lula então respondeu ao adversário:

"Ciro, estou achando você nervoso, eu vou te dizer uma coisa que você poderia dizer, a bem da verdade, você saiu do governo para ser candidato a deputado federal contra a minha vontade, que queria que você fosse para o BNDES. A segunda verdade é que você viveu no meu período de governo, nos oito anos que eu fui presidente o momento de maior conquista social desse país, a maior inclusão social da história do país, e você sabe disso".

Em seguida, pela ordem do sorteio, o candidato Padre Kelmon (PTB) escolheu Jair Bolsonaro (PL) para fazer uma pergunta e direcionou a questão para o Auxílio Brasil, além de criticar a esquerda.

"A política da esquerda, do PT, que governou esse país por 13, 14 anos, nós não podemos enganar. Porque são mais do mesmo. Mentem o tempo todo, enganam as pessoas, vêm até você para te encher de elogios, mas na verdade uma esquerda que já contaminou toda a América Latina. Nós sabemos que a esquerda quer calar a voz dos padres, da igreja, que denigre aqueles que querem fazer o bem. Estamos procurando colocar isso como informação para que as pessoas tenham consciência de que nessa eleição precisam escolher homens de direita", disse o padre.

Antes do início do debate, Kelmon e Bolsonaro fizeram o sinal da cruz enquanto William Bonner apresentava os candidatos ao público.

Reprodução: rede sociais - 29/09/2022 Jair Bolsonaro e Padre Kelmon momentos antes do debate

