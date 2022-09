Reprodução/TV Globo Kelmon e Lula durante o debate

Durante o debate entre os candidatos à Presidência da República promovido pela TV Globo nesta quinta-feira (29) , o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou se Kelmon (PTB) é de fato um padre, ou se estaria "fantasiado".

A indagação do petista foi feita após os dois candidatos se envolverem em uma discussão no segundo bloco do debate. Depois fazer acusações sobre casos de corrupções no mandato do candidato do PT nas eleições, o petebista questionou a presença de Lula como candidato na corrida eleitoral.

"O senhor é um descondenado, o senhor não deveria nem estar aqui como candidato à Presidência da República. Por que o senhor está aqui? O senhor sabe o porquê. A população precisaria saber a verdade, mas o senhor é cínico, mente, o senhor é um ator, mente o tempo todo", afirmou Kelmon.





Na sequência, o ex-presidente interrompeu o padre, chamando-o de mentiroso e irresponsável. Os dois candidatos , então, iniciaram uma discussão.

"Você é padre ou tá fantasiado?", questionou o petista. Kelmon pediu respeito e logo seguida o jornalista William Bonner solicitou que fossem cortdos os microfones dos candidatos, enquanto os mesmos seguiam discutindo.

O mediador pediu desculpas aos telespectadores e também aos outros candidatos que participam do debate. Ao fundo era possível ouvir Lula e Kelmon seguindo com a discussão acalorada.

Quando o debate foi restabelecido, o candidato do PTB disse que, em vídeos publicados na internet, Lula afirma que o lugar dos padres é na igreja. Kelmon diz também que o petista é amigo de Daniel Ortega, presidente da Nicarágua.

O ex- presidente chama mais uma vez Padre Kelman de mentiroso, afirmando que ele não deveria se apresentar no debate como candidato.

"Não dá para debater com uma pessoa que tem um comportamento de fariseu e se veste de padre. Não dá", enfatiza Lula depois dos dois candiatos baterem boca em mais uma ocasião.

