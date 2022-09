Reprodução/TV Globo - 30.09.2022 Eleições 2022: Debate da Globo repercute na imprensa internacional

O último debate entre os candidatos, promovido nesta quinta-feira (29), pela TV Globo, foi notícia na imprensa internacional. Diversos jornais repercutiram o confronto que aconteceu às vésperas das eleições.

Os embates diretos entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram o grande destaque nas análises. Confira:

Nos Estados Unidos, a agência de noticias Bloomberg escreveu que os dois principais presidenciáveis "se atacaram desde o início".

No Reino Unido, a Reuters também ressaltou as várias ofensas trocadas por Bolsonaro e Lula ao longo da noite. "O atual presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro, chamou seu rival de esquerda, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de chefe de uma gangue criminosa".

O El País, da Espanha, afirmou que o debate foi "cheio de ataques" e que "houve vários momentos notadamente agressivos".

O francês Le Monde afirmou que o confronto foi um "debate venenoso entre Bolsonaro e Lula". Além de destacar que os dois presidenciáveis "trocaram comentários odiosos durante o último debate".





