Divulgação/Agência Pará Dolfins foram construídos ao redor de pilares na Ponte União, em Moju (PA), após ela ser atingida por uma balsa em 2019

Quando um navio porta-contêineres gigante sai de um porto, seu peso total pode passar de dezenas ou até centenas de toneladas flutuando sobre a água a uma velocidade de cerca de 18km/h. Apesar de não ser muito rápido, quando algum sistema de navegação falha, essas embarcações “voam” à deriva, podendo atingir qualquer coisa que estiver próxima, sobretudo, pontes.

E é para casos assim que existem: cilindros geralmente feitos de concreto imensos que ficam no entorno de pilares de pontes, justamente para conter o. A estrutura é instalada na água mesmo de diferentes formas, seja ao redor ou em linha.

A função desses dispositivos é absorver parte ou toda a força do impacto antes que ela atinja a ponte , o que pode evitar a destruição de uma construção e até salvar vidas.

Em projetos de engenharia sobre rios navegáveis, a etapa de projetar dolfins costuma ser considerada, sobretudo no caso de pilares expostos à passagem dos barcos.

Geralmente, o dolfin é posicionado próximo a portos , terminais ou pontes . Além de proteção, o mecanismo ajuda na orientação das embarcações.

No caso de pontes, eles são priorizados ao redor de pilares mais vulneráveis, o que pode evitar a destruição de uma ponte no caso de choque com uma embarcação desgovernada.

O formato varia: pode ser construído em estruturas circulares ao redor dos pilares, ao longo dos trechos onde passam embarcações, em blocos ou até sistemas flutuantes ancorados ao fundo do corpo d´água.

Os materiais vão de concreto armado e estruturas metálicas até madeira e emborrachados. Em alguns projetos, “defensas” são instaladas justamente para se deformarem quando sofrerem uma colisão, dissipando parte da energia do choque entre o navio e o dolfin.

Na maioria dos casos, se pode classificar a estrutura como “sacrificial”, pensada justamente para estragar no lugar da ponte. É o exemplo da Ponte Rio-Niterói , no Brasil, onde um conjunto de dolfins circula o pilar central.





Quando o sistema falha: caso Baltimore

O principal exemplo recente de falhas em sistemas com dolfins ocorreu em Baltimore, nos Estados Unidos. Em 26 de março de 2024, um porta-contêineres perdeu eenergia elétrica na saída do porto e atingiu um dos pilares da ponte Francis Scoot Key Bridge.

Parte desabou e atingiu seis trabalhadores, que morreram. Contudo, a ponte contava com sistemas de proteção dolfin. Segundo relatório do National Transportation Safety Board (NTSB), publicado em 18 de março de 2025, cada pilar possuía quatro dolfins.

Cada um tinha cerca de 8,5 metros de diâmetro e contava com defensas emborrachadas, além de concreto deformável e madeira. A explicação sobre a falha, porém, tem mais relação com como a solução foi pensada, do que sobre uma ineficiência dos dolfins.

Conforme o relatório, o navio não atingiu nenhum dos dolfins. A trajetória e angulação do acidente fez com que o pilar fosse atingido diretamente. Ou seja, a forma como a proteção foi instalada era inútil naquele caso de colisão.

Outro caso interessante aconteceu em 2019, na Ponte União, que fica sobre o Rio Guamá, no Pará. Segundo o governo estadual, quatro pilares caíram e cerca de 300 metros foram destruídos após uma balsa carregada com rejeitos de dendê atingir um dos pilares.

Não houveram vítimas, mas a reconstrução custou R$ 104 milhões a empresa proprietária da balsa. A estrutura não possuía dolfins, o que foi reconsiderado na restauração.

O novo trecho foi feito com sistema de estais, reduziu o número de pilares e aumentou os vãos para facilitar a navegação.