Divulgação Caminhão e van após colisão na Rodovia Castello Branco

O Corpo de Bombeiros encontrou um cadáver próximo à barragem de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Segundo as equipes de resgate, há indícios de que o corpo seja do caminhoneiro que caiu no Rio Tietê na manhã desta quarta-feira (25).

A vítima, identificada pelos bombeiros como Arnaldo, de 63 anos, caiu no rio após uma colisão com uma van na Rodovia Castello Branco, na altura do quilômetro 25, no sentido interior, próximo ao município de Barueri.

Os bombeiros acionaram a Polícia Científica para que a causa da morte e a identidade exata da vítima seja confirmada, de acordo com os trabalhos periciais.

Acidente com caminhoneiro

A colisão entre o caminhão e van aconteceu por volta das 5h08 da manhã e, com a força do impacto, a cabine da carreta, onde o homem estava, foi lançada para dentro do rio, segundo a concessionária responsável pela via, a Ecovias.





Em nota, o Corpo de Bombeiros acrescentou que o caminhão capotou na pista e confirmou que o motorista ainda estava dentro da cabine no momento da queda.

O condutor da van envolvida no acidente foi socorrido e apresentou somente, logo depois ele foi levado a um hospital de Barueri.

De acordo com a corporação, cinco viaturas foram enviadas ao local para localizar o homem e tentar realizar o resgate, mas, por conta das chuvas fortes e constantes no estado, não é possível realizar mergulhos durante as buscas, uma vez que o volume do Rio Tietê está alto e com uma forte correnteza.

Por conta da impossibilidade de mergulho, as equipes se concentram em vasculhar as margens e as áreas próximas ao ponto da queda, onde encontraram o corpo de um homem.

Para dar espaço às equipes de resgate, a pista expressa da Castello Branco foi totalmente interditada no sentido Interior, gerando trânsito na região; nas primeiras horas da manhã, a fila de carros já passava de seis quilômetros.

Até o momento da conclusão do trabalho dos bombeiros, os motoristas serão desviados para a pista lateral cerca de um quilômetro antes do local.

