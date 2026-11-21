Divulgação/Guinness World Records Ponte do Cânion Huajiang conecta as duas margens do terreno montanhoso, acima do rio Beipan

Dentre as estradas sinuosas em direção à serra, uma reta de 2,8 quilômetros de extensão impressiona pelo visual e pela altura. Atravessar o abismo do cânion Huajiang dirigindo é uma experiência única que choca o temor pela altura e a beleza da natureza em um trajeto breve, que reduziu uma viagem de 2 horas para dois minutos, enquanto cruza as alturas sobre o rio Beipan.

fica no sudoeste dee atalha o caminho entre as duas margens do cânion. A solução complexa de engenharia acabou presenteando a região com um destino turístico, que também a colocou no livro dos recordes.

Na categoria “”, Huajiang entrou para o Guinness World Records por estar. A medida corresponde à distância do tabuleiro até o rio que atravessa o cânion, abaixo da ponte.





Com isso, a ponte chinesa é a estrutura com o tabuleiro mais longe do solo, mas não a que possui os pilares mais altos. Esse outro recorde pertence ao Viaduto de Millau, na França, cuja estrutura chega a 343 metros.





Uma ponte suspensa sobre o abismo

Mais precisamente na província de Guizhou, a Ponte do Cânion Huajiang foi inaugurada em setembro de 2025, após apenas três anos de construção.

Segundo o Conselho de Estado da República Popular da China, a estrutura tem quase nove vezes a altura da Golden Gate, em São Francisco, nos Estados Unidos.

Ainda conforme as informações, o vão principal possui 1.420 metros de extensão e o principal desafio era superar o cânion tão profundo em um terreno acidentado e montanhoso, onde os ventos são fortes direcionados pelo relevo acidentado.

Divulgação/Conselho de Estado da República Popular da China Ventos direcionados pelo terreno montanhoso precisaram ser estudados para o projeto





Na prática, a solução foi uma estrutura pênsil de aço, com duas torres principais, projetada para atravessar o cânion sem precisar de pilares de sustentação no meio do vale.

O sistema de uma ponte pênsil depende de cabos de aço conectados a torres. Os cabos percorrem o caminho onde o tabuleiro, estrutura onde os carros e pessoas passam, ficará suspenso, apoiado justamente nos cabos.

Ou seja, os cabos principais ficam ancorados nas extremidades e ficam tensionados, com força suficiente para suportar e erguer a ponte.

No caso da Huajiang, os engenheiros utilizaram uma treliça metálica de aço formada por 93 segmentos que, ao todo, chegam a 22 mil toneladas.

Divulgação/Conselho de Estado da República Popular da China Primeiro segmento da treliça de aço da Ponte do Cânion Huajiang, com aproximadamente 215 toneladas, sendo içado até sua posição de instalação em novembro de 2024





Os dois cabos principais, que ancoram a estrutura e passam pelas torres, possuem 90 centímetros de diâmetro cada e são formados por quase 40 mil fios de aço. As torres medem 262 metros e 204 metros de altura.

Os cabos principais, então, são conectados por fios menores até a pista. Para superar a força dos ventos, o projeto adotou modelagens aerodinâmicas específicas conforme o comportamento do vento no local.

A ponte conecta as localidades de Liuzhi e Anlong e é uma ligação importante na rede rodoviária do sudoeste da China. Segundo o The Economic Times, a ponte custou cerca de R$1,85 bilhões aos cofres da empresa estatal Grupo de Investimentos em Transportes de Guizhou.

Recorde mundial virou turismo nas alturas

De acordo com divulgações do Conselho de Estado da República Popular da China, desde o começo, além da solução de transporte, a ideia da ponte era exibir a capacidade da engenharia chinesa e inaugurar uma atração turística de “patamar mundial”.

Por isso, a ponte possui estruturas voltadas à visitação, como mirantes panorâmicos, plataformas de observação e atrações de aventura como bungee jumping.

A construção conta com galerias de vidro com vista ao cânion dentro da estrutura metálica e um elevador de 207 metros que leva até o topo das torres para observação da paisagem. No local, inclusive, há um café.

O projeto da ponte também previa desenvolvimento da economia local, com aberturas de restaurantes e redes de hotelaria, o que segue em andamento.

Durante o feriado do Ano-Novo Chinês de 2026, a área recebeu mais de 300 mil visitas e registrou mais de 70 mil entradas e saídas de veículos.

Ainda, segundo a Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China, a conexão possibilitou renda extra a moradores das áreas rurais, já que podem trabalhar nas atrações turísticas sem abandonar as fazendas.