Reprodução As torres de aço possuem 318 metros de altura e formam vãos de 770 metros até a base cada uma, além dos 2.023 metros até o centro, o que caracteriza o maior vão central do mundo

A 1915 Çanakkale Bridge é a maior ponte suspensa em vão central do mundo, fato que a rendeu um recorde mundial no Guinness World Records. A construção fica na Turquia e possui 4,6 quilômetros de extensão, conectando os continentes Ásia e Europa pelas fronteiras do país.

Os números que apoiam a grandeza da construção são muitos. Ela conta comsomente na estrutura principal, sem os viadutos de acesso.

As torres de aço possuem 318 metros de altura e formam vãos de 770 metros até a base cada uma, além dosaté o centro, o que caracteriza oque a rendeu o título.

ponte conta com seis faixas de tráfego , postas sobre 45 metros de largura do tabuleiro, a estrutura que forma justamente a ponte. Ela atravessa o Estreito de Dardanelos, ao Noroeste da Turquia, ligando Galípoli, no lado europeu, a Lapseki, na Ásia.

A construção durou cinco anos e contou com participação de 5.100 trabalhadores, 740 equipamentos. O cabo principal que mantém toda estrutura suspensa é composto com 162 mil quilômetros de fios. As informações são da Direção-Geral de Rodovias da Turquia (KGM).





Melhoria na travessia

Conforme o Governo da Turquia, antes da ponte, a travessia pelo estreito era feita somente pelo mar, o que levava 30 minutos sobre a balsa.

Em dias normais, contudo, o tempo de espera poderia acrescentar mais 1h30 para atravessar o trajeto Galípoli-Lapseki. Durante feriados, a espera era pior, com possibilidade de superar cinco horas.

Após a inauguração, atravessar a ponte reduziu o tempo de travessia para cerca de seis minutos. A estrutura se conecta a uma rodovia internacional de 88 quilômetros, que integra aproximações econômicas e turísticas entre o oeste asiático e a Europa.

Ponte simboliza série de homenagens ao país

Ainda conforme informações do Governo da Turquia, desde o nome a detalhes na estrutura, a ponte faz várias homenagens à história da Turquia. No nome 1915 Çanakkale Bridge, o número se refere ao ano em que a vitória naval aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial.

Já a inauguração foi realizada no dia 18 de março de 2022, data que não foi um acaso, pois aconteceu 107 anos após a vitória naval de Çanakkale, durante a primeira guerra, o que também batizou a ponte.

À época, o exército otomano derrotou adversários que tentavam atravessar justamente o estreito onde foi construída, Dardanelos. Outra referência ao dia da vitória está na altura das torres, 318 metros, que fazem referência ao mês de março (03) e o dia (18).

O vão central da estrutura guarda mais uma pequena homenagem. Os 2.023 metros de extensão simbolizam o centenário da fundação da república turca, que foi celebrado no ano de 2023, pouco depois da inauguração que anunciou o detalhe simbólico.

Por fim, as cores da ponte são remetam à bandeira do país, formada pelo vermelho e o branco da lua.