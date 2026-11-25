Agência O Dia Ponte Rio-niterói terá o segundo reajuste do ano

O pedágio da Ponte Rio-Niterói sofrerá um reajuste já a partir da próxima terça-feira (1). A tarifa básica para automóveis, caminhonetes e furgões passará dos atuais R$ 6,60 para R$ 6,90, um aumento de R$ 0,30 por passagem.

O aumento foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) na última segunda-feira (23) e publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira (24). A nova cobrança começa a valer já a meia-noite do dia 1º de dezembro.

Com a mudança, o aumento será de aproximadamente 4,55% para os veículos da categoria básica. A atualização também altera os valores cobrados de motocicletas, ônibus e caminhões, conforme a categoria e o número de eixos.

Segundo a concessionária Ecovias Ponte, responsável pela administração da via, o reajuste é regulatório e está previsto no contrato de concessão, que estabelece atualizações periódicas com base em critérios definidos pela ANTT.

Veja os novos valores do pedágio da Ponte Rio-Niterói



A partir de 1º de dezembro, os motoristas pagarão os seguintes valores:

Automóveis, caminhonetes e furgões - R$ 6,90

Caminhão leve, ônibus e veículos de 2 eixos com rodagem dupla - R$ 13,80

Automóvel e caminhonete com semirreboque - R$ 10,35

Caminhões e ônibus de 3 eixos com rodagem dupla - R$ 20,70

Automóvel e caminhonete com reboque - R$ 13,80

Caminhões com reboque de 4 eixos - R$ 27,60

Caminhões com reboque de 5 eixos - R$ 34,50

Caminhões com reboque de 6 eixos - R$ 41,40

Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor - R$ 3,45

Veículos oficiais e do Corpo Diplomático permanecem isentos da cobrança.





Segundo reajuste em 2026



Este já é o segundo reajuste do pedágio da Ponte Rio -Niterói neste ano 2026. Em março, a tarifa básica que era de R$ 6,20 aumentou para os atuais R$ 6,60, uma alta de R$ 0,40.

Com a nova atualização, o valor cobrado dos motoristas de carros de passeio terá acumulado aumento de R$ 0,70 em relação ao preço praticado no início do ano, o equivalente a aproximadamente 11,29%.

A ponte Rio-Niterói é a principal ligação entre os municípios e esse aumento deve afetar a rotina das 400 mil pessoas que passam pelo local diariamente em um fluxo médio diário de aproximadamente 150 mil veículos, considerando ambos os sentidos.