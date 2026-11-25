Reginaldo Pimenta / Agência O Dia Operação Espoliador prende 112 pessoas em todo o RJ

A Polícia Civil já prendeu 112 foragidos da Justiça durante mais uma fase da Operação Espoliador, deflagrada nesta quarta-feira (25), em todo o estado do Rio de Janeiro. A ação tem como objetivo combater crimes patrimoniais e desarticular estruturas criminosas envolvidas em roubos e na comercialização de produtos de origem ilícita.

Além do cumprimento de mandados de prisão expedidos pela Justiça, as equipes realizam fiscalizações e ações de repressão à receptação, comercialização de produtos ilícitos e crimes relacionados a veículos e aparelhos celulares.

A operação mobiliza agentes de delegacias vinculadas a cinco departamentos da Polícia Civil: Capital (DGPC), Baixada Fluminense (DGPB), Interior (DGPI), Especializadas (DGPE) e Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP).

Segundo a Polícia Civil, os mandados de prisão são resultado de investigações conduzidas pelas delegacias e os inquéritos apontam que parte dos roubos apurados é fomentada por narcotraficantes.

De acordo com a corporação, além de explorar a venda de drogas em comunidades, esses grupos também lucram com outras atividades criminosas, incluindo crimes patrimoniais.

A estratégia da Operação Espoliador é atingir toda a cadeia econômica que movimenta esses delitos, desde os líderes das quadrilhas até os receptadores e comerciantes envolvidos na circulação de mercadorias de origem ilícita.





Outras fases da Operação Espoliador

A Operação Espoliador teve outras diligências em fevereiro, quando mais de 600 pessoas foram presas no estado. Em março de 2025, outra etapa também terminou com mais de 600 pessoas detidas. Já em agosto de 2020, uma operação contra roubos em todo o estado terminou com mais de 400 prisões.

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Na fase atual da operação, que segue em andamento, as equipes permanecem nas ruas para cumprir os mandados judiciais e realizar novas diligências, podendo aumentar o número de presos ao longo do dia.