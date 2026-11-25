Reprodução/Noaa Anomalias de temperatura na superfície do Oceano Pacífico em 26 de outubro de 2026

O El Niño Costeiro, medido pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico nas costas do Peru e do Equador, bateu recordes e alcançou marcas históricas nesta semana.

Os dados são da Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos (NOAA) e o valor é indicado pelo índice tradicional de monitoramento ONI (Índice Oceânico Niño).

De acordo com os números, a superfície do mar, na chamada região Niño 1+2, chegou a anomalia de temperatura de +5,7 ºC.

Os meteorologistas da Metsul informaram que esta forma de medir o fenômeno é diferente da forma clássica do El Niño de reflexos em escala global. Esta medida avalia um fenômeno local que não afeta todo o clima mundial.

Porém, nos tempos modernos, jamais foi vista esta área do Pacífico tão quente, com sucessivos recordes de temperatura.

Hoje, a temperatura do mar na região das costas do Peru e do Equador já chegou à marca de 27,5ºC. Normalmente, nesta época do ano, o número estaria entre 21 ºC e 22 ºC.

Ainda segundo a Metsul, no Super El Niño de 1982-1983, o maior valor semanal de desvio na anomalia nesta região do Pacífico foi de +4,2 ºC na semana do dia 29 de junho de 1983.

Em outra medida, o Índice Oceânico Niño Relativo (RONI), que faz um ajuste pelo aquecimento global, o aquecimento nos litorais do Peru e do Equador atinge a temperatura de +4,9 ºC.

O valor também supera o recorde de +4,6 ºC da semana de junho de 1983.

Impactos

O El Niño Costeiro traz impactos expressivos para a parte mais ao oeste da América do Sul, conforme explicou os meteorologistas.

Com o recorde das anomalias registradas nas costas do Peru e do Equador, foram registradas chuvas torrenciais para o país equatoriano e para o norte do Peru.

As instabilidades provocaram inundações, alagamentos, transbordamentos de rios e precisaram mobilizar equipes de emergência.

No Equador, a cidade de Guayaquil enfrentou graves alagamentos. Ao menos 83 partes da cidade foram atingidas por inundações, com interrupção do fornecimento de energia elétrica.

A situação também é preocupante no arquipélago de Galápagos. Na ilha de Santa Cruz, por exemplo, as chuvas torrenciais provocaram inundações e afetaram mais de 2 mil pessoas, causando ainda uma morte.

O governo equatoriano precisou mobilizar ajuda humanitária e fechar pontos turísticos, que foram temporariamente fechados por precaução.

Já no Peru, as chuvas intensas atingiram principalmente as regiões de Tumbes e Piura, próximas à fronteira com o Equador.

Mortes pelo El Niño

O Super El Niño pode causar mais de 800 mil mortes a mais por causa do calor em todo o mundo até março de 2027. Só no Brasil, o número pode chegar a ultrapassar 26 mil mortes. A projeção foi feita pelos cientistas do Climate Impact Lab, da Universidade de Chicago.

A previsão está disponível no site da instituição e é válida para o período de junho de 2026 a março de 2027. De acordo com os números, o calor extremo já teria provocado 484,5 mil mortes adicionais somente entre junho e setembro deste ano.

A previsão ainda indica mais 372,9 mil óbitos até março, somando um intervalo de dez meses. Sendo assim, o Super El Niño deve provocar, ao todo, cerca de 857,4 mil mortes adicionais relacionadas ao calor em todo o mundo.

O Brasil figura como um dos países mais afetados pelo fenômeno. A estimativa é de 26,7 mil mortes adicionais em todo o período. Desse total, 19,5 mil mortes poderiam ocorrer nos próximos seis meses.

Além do Brasil, entre os países com as maiores estimativas, estão a Índia, com 160 mil mortes adicionais, China, com 85,4 mil, e Nigéria, com 69,7 mil.

A projeção ainda mostra que a Nigéria deve ter o maior número de mortes nos próximos seis meses, com 56,1 mil. A Índia vem logo em seguida com 55,2 mil.

Somadas, as previsões para a China, a Índia e a Nigéria representam mais de um terço do total do número projetado para o mundo todo.

El Niño

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial — ou seja, próximo à linha do Equador. Geralmente, ocorre num intervalo de cinco a sete anos e pode durar entre um ano e dois anos, iniciando-se por volta do mês de dezembro.

Comumente, a temperatura varia entre 2 ºC e 3,5 ºC, levando em consideração que, em condições normais, a temperatura das águas superficiais do Pacífico é de 23 ºC.

Com o aquecimento acima da média do Pacífico, altera-se a circulação atmosférica e, consequentemente, os níveis de chuva e as temperaturas em vários locais do planeta.



