Divulgação Vista aérea do porto de Santos

A Autoridade Portuária de Santos (APS) confirmou que seus sistemas foram afetados por um ataque cibernético e investiga o alcance do incidente. A companhia ainda não conseguiu determinar a origem da ocorrência nem se houve acesso a dados. As plataformas estão indisponíveis desde a manhã de sexta-feira (6).

Os problemas começaram após uma queda de energia que atingiu os servidores da autoridade portuária. No entanto, ainda não há confirmação de que a interrupção no fornecimento elétrico tenha relação com o ataque cibernético.

A ocorrência afetou o site institucional, os sistemas internos e as plataformas utilizadas por empresas e usuários do complexo portuário. Apesar das falhas, a APS afirma que a movimentação de cargas e navios não foi comprometida e que não há risco de paralisação das operações.

A recuperação dos serviços está sendo realizada gradualmente por equipes de tecnologia da própria autoridade portuária e empresas terceirizadas, com apoio do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) .





Porto trabalha em plano de contingência

Enquanto os sistemas não são completamente restabelecidos, a APS colocou em prática um plano de contingência, com procedimentos alternativos para atividades que dependem das plataformas digitais. A medida pode provocar lentidão em processos administrativos, mas, segundo a companhia, nenhum serviço deixou de ser prestado.

A internet e a telefonia foram restabelecidas na segunda-feira (9). Já o site institucional e outros sistemas internos continuam indisponíveis nesta terça-feira (10).

Parte das atividades está sendo realizada por meios alternativos, com controles internos e externos. Entre os recursos utilizados está o Porto Sem Papel, sistema do governo federal que permite a troca de informações e documentos entre órgãos públicos e empresas que atuam nos portos brasileiros.

A companhia também reforçou as equipes da Guarda Portuária para garantir a segurança e a agilidade nos acessos ao complexo.





Nível de proteção foi aumentado



A Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (Cesportos) elevou o nível de proteção do Porto de Santos para II após as falhas nos sistemas operacionais da APS.

A decisão foi formalizada em portaria assinada pelo delegado da Polícia Federal Edson Patrício do Nascimento, coordenador da comissão. Entre os fatores considerados estão as i nstabilidades nos sistemas dos gates públicos, que poderiam afetar os controles de acesso de pessoas e veículos.

O nível II é adotado quando há riscos à segurança das operações portuárias. Nessa situação, são intensificados os controles de entrada e saída de pessoas e veículos, além das inspeções de cargas. O protocolo pode chegar ao nível III, considerado o mais elevado.

Segundo o documento, as medidas adicionais foram aprovadas pela maioria dos integrantes da Cesportos de São Paulo, após consulta realizada no domingo (8).



