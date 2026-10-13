Reprodução/Instagram Baleia-jubarte atingiu uma lancha com três pescadores na costa de Nova York, nos Estados Unidos.

Uma baleia-jubarte bateu em uma lancha com três pescadores durante uma caça a peixes na costa de Nova York, nos Estados Unidos. As informações são da ABC News.





O incidente aconteceu perto de Moriches Inlet, no condado de Suffolk, na sexta-feira (09), e foi registrado em vídeo pelos tripulantes. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido, e a embarcação, que tem cerca de 10,4 metros de comprimento, continuou navegando.

Antes da colisão, os pescadores perceberam a presença de vários peixes pequenos na água e desligaram o motor da lancha. Pouco depois, a baleia surgiu de repente e atingiu o barco. Nas imagens, os peixes aparecem saltando para fora da água segundos antes de o animal chegar à superfície.

Depois de atingir a lancha, a baleia foi embora sem aparentar ferimentos.

Baleia perseguia peixes para se alimentar

Especialistas ouvidos pela emissora estadunidense ABC News afirmam que a baleia provavelmente não tentou atacar os pescadores. A hipótese é que o animal estivesse atrás de alimento e tenha atingido a embarcação enquanto perseguia um grupo de peixes.

A baleia-jubarte, possivelmente jovem, pode ter usado uma técnica de alimentação em que avança rapidamente pela água com a boca aberta para capturar vários peixes de uma só vez. A presença de um grande cardume de peixes teria atraído o animal.

Um dos pescadores, Steven Heid, contou que estava com o sogro e o sobrinho quando percebeu a baleia. O grupo havia se deslocado cerca de 300 metros pela costa quando o animal apareceu perto de outra embarcação.

Foi como se um trem de carga tivesse atingido o barco. Steven Heid, pescador.





O sobrinho do pescador gravou o encontro. Segundo Heid, o vídeo alcançou 11 milhões de visualizações em 24 horas.





Robert DiGiovanni, da Sociedade de Conservação Marinha do Atlântico, organização dedicada à proteção da vida marinha, afirmou que as pessoas devem manter distância das baleias para evitar acidentes.