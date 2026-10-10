Jacaré aparece na beira do lago com o peixe na boca após roubar a captura de um pescador
Reprodução/Instagram
Jacaré aparece na beira do lago com o peixe na boca após roubar a captura de um pescador

O pescador carioca Saulo Ribeiro foi surpreendido por um jacaré-de-papo-amarelo, que surgiu na beira do lago e roubou seu peixe.

Como em dias normais, o homem havia lançado sua isca e seu anzol, esperando que algum peixe fisgasse.

No primeiro tranco, a vara entortou. Saulo, pronto para pegar seu prêmio, começou a puxar a linha.

O que ele não esperava era que, no meio caminho, haveria um intruso: o jacaré. O animal aproveitou o momento de distração do pescador, nadou em direção ao peixe e o abocanhou.

Antes de mergulhar, o réptil ainda ficou olhando para a câmera com a isca, o anzol e o peixe do homem na boca.

Indignado, Saulo jogou uma garrafa plástica branca no jacaré que, logo em seguida, desapareceu.

Jacaré-de-papo-amarelo

Conhecido como ururau, o jacaré-de-papo-amarelo tem como principal característica o pescoço.

Durante o acasalamento, a região do papo dos machos ganha uma cor amarela mais viva para atrair as fêmeas.

Ele também possui a vantagem da mordida por conta de seu focinho mais curto que o de outros crocodilianos. Uma mordida dele chega a ser 12 vezes mais forte que a do ser humano.

Para se ter uma ideia de toda essa força, o animal é capaz de quebrar ossos e romper cascos de tartarugas em certas ocasiões.


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