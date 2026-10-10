Jijiladouceur/Wikimedia Commons Bagre-gigante-do-Mekong (Pangasianodon gigas)

Pescadores do norte da Tailândia capturaram um bagre-gigante-do-Mekong (Pangasianodon gigas) de aproximadamente 293 quilos e 2,7 metros de comprimento. Seu tamanho levou cientistas a compará-lo a um urso-pardo.

O animal foi encontrado em junho de 2005 perto da vila de Hat Khrai, às margens do rio Mekong, e entrou para os registros como um dos maiores peixes de água doce já documentados, segundo o Guinness World Records.

Especialistas tentaram mantê-lo vivo para devolvê-lo ao rio e permitir sua reprodução, mas o peixe morreu antes de ser solto. Depois disso, os moradores cortaram a carne e a venderam para consumo.

O rio Mekong, que atravessa países do Sudeste Asiático, tem algumas das maiores espécies de peixes de água doce do mundo. Segundo o Fundo Mundial para a Natureza (WWF), nenhum outro rio reúne tantas espécies de peixes gigantes de água doce.

O bagre-gigante-do-Mekong pode chegar até a três metros de comprimento e pesar até 350 quilos. Seu corpo é liso e claro, a cabeça é larga e a cauda é forte. Apesar do tamanho, o peixe adulto não costuma caçar outros animais. Ele perde os dentes ao crescer e se alimenta principalmente de plantas e algas encontradas no fundo do rio.

O que aconteceu com o peixe capturado?

Depois de capturar o animal, os pescadores receberam ajuda de outras pessoas para retirá-lo da água. Funcionários da pesca e especialistas em conservação planejaram mantê-lo vivo e devolvê-lo ao rio Mekong para que pudesse se reproduzir.

O plano não deu certo porque o peixe morreu antes de ser solto. Seguindo os costumes locais, os moradores cortaram o animal e venderam sua carne.

Segundo um relatório do WWF, em algumas regiões o peixe é associado à sorte, à sabedoria e à vida longa. Essas crenças ajudam a explicar por que exemplares tão grandes despertam interesse dos pescadores.

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Bagre-gigante corre risco de desaparecer

Apesar de seu tamanho, o bagre-gigante-do-Mekong está criticamente ameaçado de extinção.

Entre as principais ameaças estão a pesca excessiva, a poluição, a destruição dos ambientes onde o peixe vive e as barragens construídas nos rios. Essas estruturas podem bloquear o caminho dos animais e dificultar seus deslocamentos e sua reprodução.

A espécie era muito mais comum no rio Mekong há mais de um século. No fim do século 19, um registro estimou que cerca de sete mil exemplares haviam sido pescados em uma única temporada.

Com o passar do tempo, a população diminuiu muito. Segundo o relatório da WWF, a média de capturas em toda a região do Mekong foi de apenas dez peixes por ano nos cinco anos anteriores à publicação. Cientistas também estimaram que a população da espécie havia diminuído mais de 90% em apenas duas décadas.





Para evitar o desaparecimento do bagre-gigante-do-Mekong, governos e organizações ambientais adotaram medidas como restrições à pesca, criação de áreas protegidas e programas de reprodução em cativeiro, nos quais os animais são criados em ambientes controlados.

O WWF também explica que a espécie percorre longas distâncias ao longo dos rios durante sua vida. Além do Mekong e de seus afluentes, o peixe é encontrado no lago Tonlé Sap, no Camboja.