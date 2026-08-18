Clip Lions | @myhoodbr Manada de elefantes cercou e atacou uma van que transportava professores, perto de Lal Pul, na rodovia NH-534, em Kotdwar, no estado de Uttarakhand, no norte da Índia

Uma manada de elefantes selvagens cercou e atacou uma van que transportava professores nesta segunda-feira (17), perto de Lal Pul, na rodovia NH-534, em Kotdwar, no estado de Uttarakhand, no norte da Índia. Os animais ficaram ao redor do veículo por cerca de 90 minutos, mas ninguém ficou ferido.





Durante o ataque, os elefantes empurraram a van e mexeram em objetos que estavam dentro do veículo. Como os animais não deixavam o local, os professores decidiram sair e correr para uma área segura.

O episódio aconteceu perto de uma área de mata usada pelos elefantes para se deslocar. A região entre os parques nacionais de Rajaji e Corbett é conhecida pela frequência de encontros entre animais e moradores.

Por que os elefantes chegam perto das pessoas

A Índia abriga cerca de 27.312 elefantes, aproximadamente 55% da população mundial da espécie. Os animais estão distribuídos por 29 reservas de elefantes em 14 estados, que ocupam cerca de 65.814 quilômetros quadrados.

O avanço das cidades, plantações, estradas, ferrovias e outras atividades humanas reduziu e dividiu as áreas de floresta onde os elefantes vivem. Com menos espaço para circular, os animais acabam passando por locais ocupados por pessoas.

Para se deslocar entre diferentes áreas de mata, os elefantes usam caminhos naturais conhecidos como corredores de elefantes. São faixas de terra que ligam regiões de floresta que foram separadas pela ocupação humana.

Segundo o Wildlife Trust of India (WTI), a Índia possui 101 corredores de elefantes identificados. Em 2005, eram 88.

O aumento não significa que os elefantes passaram a ter mais espaço. Na verdade, a identificação de novos corredores também mostra como as áreas de floresta estão cada vez mais divididas.

Mais corredores são formados apenas quando mais fragmentação do habitat ocorreu. Vivek Menon, diretor executivo do WTI e especialista em elefantes asiáticos.





"Mais corredores são formados apenas quando mais fragmentação do habitat ocorreu", explicou Vivek Menon, diretor executivo do WTI e especialista em elefantes asiáticos.

Na prática, alguns desses caminhos passaram a ser reconhecidos porque os elefantes precisaram encontrar novas rotas depois que partes de seu ambiente natural foram ocupadas ou separadas pela ação humana.

Estradas e trens dificultam a passagem

As estradas estão entre os principais obstáculos para os animais. Cerca de 66,3% dos corredores possuem rodovias nacionais ou estaduais.

As ferrovias também atravessam essas áreas. Vinte corredores possuem linhas de trem, enquanto outros quatro têm obras em andamento ou planejadas. Entre 1987 e junho de 2017, cerca de 265 elefantes morreram depois de serem atingidos por trens em diferentes partes da Índia.

As moradias também avançam sobre os caminhos usados pelos animais. Apenas 21,8% dos corredores estão livres de ocupações humanas. Na região central do país, 36% deles possuem mais de nove áreas habitadas dentro de seus limites.

A agricultura afeta cerca de dois terços dos corredores, enquanto aproximadamente 12% sofrem impactos causados pela mineração.

Em Uttarakhand, estado onde ocorreu o ataque à van dos professores, 36,4% dos corredores possuem linhas férreas e 27% são afetados por canais usados para levar água às plantações.





Conflitos também matam pessoas e elefantes

Na Índia, entre 400 e 450 pessoas morrem todos os anos em conflitos desse tipo. Os elefantes também são vítimas. Cerca de 100 animais são mortos anualmente em retaliações depois dos animais causarem danos a pessoas ou propriedades.

Na região entre os parques nacionais de Rajaji e Corbett, em Uttarakhand, os conflitos são frequentes.

Entre 2007 e 2012, foram registrados 76 casos de pessoas feridas ou mortas por elefantes só na Divisão Florestal de Lansdowne, área administrada pelo departamento florestal.