Reprodução/ Redes Sociais As três vítimas foram levadas para um hospital.

Um leopardo atacou três homens após entrar em uma cidade no estado de Rajastão, no noroeste da Índia. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o animal invade um depósito de bebidas e ataca um dos funcionários.

Veja, no vídeo abaixo, o momento em que o homem é atacado pelo leopardo. Apesar do susto, ele consegue se soltar, fugir e trancar o animal dentro do estabelecimento.

Um leopardo atacou três homens após entrar em uma cidade no estado de Rajastão, no noroeste da Índia. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o animal invade um depósito de bebidas e ataca um dos funcionários.

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Outros ataques

Segundo as autoridades locais, o primeiro ataque ocorreu quando um voluntário da guarda florestal foi s urpreendido pelo leopardo enquanto investigava relatos de que o animal havia sido visto em uma área de vegetação.

Na sequência, o leopardo entrou na cidade e invadiu o depósito de bebidas, onde atacou dois funcionários.

Pouco depois, uma equipe de resgate chegou ao local e conseguiu capturar o animal.

As três vítimas foram levadas para um hospital. O voluntário da guarda florestal recebeu atendimento médico e já teve alta. Os dois funcionários do depósito de bebidas permanecem internados.