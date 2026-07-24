Um leopardo atacou três homens após entrar em uma cidade no estado de Rajastão, no noroeste da Índia. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o animal invade um depósito de bebidas e ataca um dos funcionários.
Veja, no vídeo abaixo, o momento em que o homem é atacado pelo leopardo. Apesar do susto, ele consegue se soltar, fugir e trancar o animal dentro do estabelecimento.
Outros ataques
Segundo as autoridades locais, o primeiro ataque ocorreu quando um voluntário da guarda florestal foi s urpreendido pelo leopardo enquanto investigava relatos de que o animal havia sido visto em uma área de vegetação.
Na sequência, o leopardo entrou na cidade e invadiu o depósito de bebidas, onde atacou dois funcionários.
Pouco depois, uma equipe de resgate chegou ao local e conseguiu capturar o animal.
As três vítimas foram levadas para um hospital. O voluntário da guarda florestal recebeu atendimento médico e já teve alta. Os dois funcionários do depósito de bebidas permanecem internados.