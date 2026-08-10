Reprodução/Sina Weibo Elefante se irrita com carregador de carro e destrói aparelho

Um elefante selvagem pôs abaixo um carregador de veículos elétricos na província de Yunnan, no sudoeste da China, depois que outro animal do mesmo bando prendeu a pata em um dos cabos do posto de carregamento. Funcionários que acompanhavam o circuito interno de câmeras desligaram a energia das tomadas quando viram a manada, mas o estrago foi orçado em cerca de 20 mil yuans, o equivalente a R$ 15 mil.





As imagens mostram o bando em volta dos totens até o momento em que um dos paquidermes se enrosca no fio e sacode a pata para escapar. A partir daí, o companheiro pressiona a tromba contra a estrutura e faz força até o poste tombar. Apesar dos prejuízos, não houve feridos.

Reprodução Wikimedia Commons/Mike Prince from Bangalore, India Elefante-asiático





O vídeo das câmeras de segurança foi divulgado no último sábado (8) e o material se espalhou por perfis de notícia de vários países. A imprensa local justificou a cena como um resgate ao mamífero preso, destacando a dupla como mãe e filhote.

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Elefante-asiático é a espécie mais protegida da China

O elefante-asiático (Elephas maximus) ocupa o primeiro nível de proteção estatal, faixa mais restritiva da legislação ambiental chinesa. Fora da província de Yunnan, praticamente não há registro do animal em território nacional, já que os rebanhos se concentram na Prefeitura Autônoma Dai de Xishuangbanna e nas matas de Pu'er e Lincang.

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Na década de 1980, os elefantes corriam tanto perigo que haviam apenas 150 espécimes no território da China. Com os programas de conservação implantados nos últimos 40 anos, as contagens recentes apontam um número próximo de 400. O replantio de floresta, os resgates e a vigilância diária sobre os grupos ajudam a manter os paquidermes sob controle populacional.

Reprodução Wikimedia Commons/Mike Prince from Bangalore, India Elefante-asiático





Apesar do aspecto ambiental, a convivência com os mamíferos gigantes cobra seu preço. As lavouras da agricultura são pisoteadas com frequência e as manadas atrapalham o fluxo de veículos nas estradas.

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