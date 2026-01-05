Reprodução/ Wikimedia Commons Conselho da ONU

O Conselho de Segurança das Organizações Unidas (ONU) se reuniu nesta segunda-feira (5) em uma sessão de emergência para debater a legalidade da prisão de Nicolás Maduro. A reunião foi convocada após uma série de críticas internacionais sobre a operação que resultou na captura do presidente venezuelano. O pedido da sessão foi realizado pela Venezuela.

No último sábado (3), Maduro e sua esposa Cilia Flores foram capturados durante a madrugada por tropas militares dos Estados Unidos e levados sob custódia para o país norte-americano. A ação gerou um intenso debate sobre a legitimidade da operação e suas implicações no cenário internacional.

De acordo com a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, o casal é acusado por crimes relacionados ao narcoterrorismo, tráfico de drogas e posse de armas.

Em uma declaração inicial lida ao Conselho de Segurança pela subsecretária-geral de Assuntos Políticos da ONU, Rosemary DiCarlo, o secretário-geral da ONU, António Guterres, enfatizou a importância do respeito à independência política dos Estados e aos princípios que orientam as relações internacionais.

Guterres afirmou que, diante de cenários complexos, é essencial respeitar a Carta da ONU, a soberania da independência política e a integridade territorial dos Estados, rejeitar o uso da força, além de garantir que o direito internacional e o poder da lei prevaleçam como caminho para enfrentar conflitos e crimes transnacionais.





*Reportagem em atualização