Explosões e bombardeios foram registrados nesta madrugada em Caracas, capital da Venezuela, e em áreas dos estados de Miranda, Aragua e La Guaira, incluindo relatos de fortes explosões no litoral e na cidade costeira de Higuerote, em meio a uma ofensiva atribuída pelos Estados Unidos a alvos civis e militares no país sul-americano. Autoridades estadunidenses afirmam que a ação teve como objetivo desarticular ameaças à segurança regional e pressionar o governo venezuelano em meio a uma escalada diplomática e de sanções contra o regime de Nicolás Maduro.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicano), afirmou em sua própria rede social, Truth Social, que a ação teve autoria estadunidense e declarou que Nicolás Maduro foi capturado durante a operação e retirado do território venezuelano.

Vice da Venezuela cobra prova de vida de Maduro após ataques

O governo venezuelano, por meio da vice-presidente Delcy Rodríguez (PSUV) à televisão estatal, afirmou que não há informações sobre o paradeiro de Nicolás Maduro e da primeira-dama Cilia Flores e exigiu aos Estados Unidos uma prova de vida do casal. Rodríguez destacou que o presidente havia alertado sobre uma possível ação agressiva americana devido a interesses em recursos naturais e pediu mobilização popular em defesa da soberania.

Senador dos EUA diz que Maduro será julgado nos Estados Unidos

O senador republicano Mike Lee, de Utah, afirmou que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, será julgado nos Estados Unidos, após conversa telefônica com o secretário de Estado Marco Rubio. Lee disse em rede social X que Maduro foi preso por militares americanos e que Rubio não espera "nenhuma ação adicional na Venezuela" enquanto o presidente venezuelano estiver sob custódia dos EUA.

O parlamentar justificou a operação como ação de proteção às forças americanas, enquadrada no Artigo II da Constituição, permitindo ao presidente defender seu pessoal de ataques iminentes.

Lula condena ação dos Estados Unidos

O Portal iG entrou em contato com o Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores) em busca de um posicionamento sobre o ataque, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem. Às 9h59 (horário de Brasília), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicou um comunicado oficial condenando a ação.

Veja o comunicado na íntegra:

"Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.

Atacar países, em flagrante violação do direito internacional, é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo.

A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões.

A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz.

A comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação".



