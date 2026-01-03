Divulgação/Ministério da Defesa da Venezuela Maduro

A Procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, afirmou que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa foram indiciados no Distrito Sul de Nova York, na manhã deste sábado (1). De acordo com Bondi, Maduro será julgado nos EUA por crimes relacionados ao narcotráfico e posse de armas.

Segundo ela, o presidente venezuelano foi acusado de "conspiração de narcoterrorismo, conspiração de importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos, e conspiração para posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos contra os Estados Unidos", de acordo com a BBC News.

A publicação também revelou que a procuradora não explicou o motivo da detenção da esposa de Maduro. "Um enorme obrigado aos nossos corajosos militares que conduziram a incrível e altamente bem-sucedida missão de capturar esses dois supostos narcotraficantes internacionais. Em breve, eles enfrentarão toda a ira da justiça americana em solo americano nos tribunais americanos", acrescenta ela.

Reprodução/X Ataques começaram nesta madrugada





Ataques e caputra de Maduro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como "brilhante"a operação que capturou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a esposa dele, na madrugada deste sábado (3), em Caracas. Segundo Trump, o casal foi retirado do país após o ataque de forças policiais norte-americanas.

Autoridades estadunidenses afirmam que a ação teve como objetivo desarticular ameaças à segurança regional e pressionar o governo venezuelano em meio a uma escalada diplomática e de sanções contra o regime de Nicolás Maduro.

O senador republicano Mike Lee, de Utah, conversou com o secretário de Estado Marco Rubio que disse que não espera "nenhuma ação adicional na Venezuela" agora que Maduro está sob custódia dos EUA.