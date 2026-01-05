Reprodução/ X Nicolás Maduro com os agente federais, na chegada aos EUA





































16h51 - O Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou nas redes sociais a frase “Este é o nosso hemisfério”, fazendo menção à Venezuela e à operação que capturou Nicolás Maduro. A postagem foi feita na rede X.

“Este é o NOSSO hemisfério, e o presidente Trump não permitirá que nossa segurança seja ameaçada”, diz a legenda.

O post traz uma imagem com uma foto do presidente Donald Trump em preto e branco e a frase "Este é nosso hemisfério", com a palavra "nosso" destacada em vermelho.



O post traz uma imagem com uma foto do presidente Donald Trump em preto e branco e a frase “Este é nosso hemisfério”, com a palavra “nosso” destacada em vermelho.

A Casa Branca também publicou um artigo com a mesma frase. A fala foi atribuída ao secretário de Estado, Marco Rubio, que participou de uma série de entrevistas a veículos de comunicação americanos nesta segunda-feira (5).

16h39 - O Palácio do Planalto informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou, por telefone, com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, no último sábado (3).

A conversa foi classificada por integrantes do Planalto como "super rápida". Lula queria confirmar as informações divulgadas pelo governo dos EUA de captura de Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez confirmou, mas, naquele momento, ainda não tinha informações detalhadas sobre o paradeiro do ditador venezuelano.

Apenas após a ligação, o governo brasileiro divulgou nota condenando a ação norte-americana.

16h26 - Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, prometeu usar “todos os meios” para “trazer de volta” Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez, presidente interina e irmã do presidente da Assembleia Nacional, o designou para liderar uma comissão que buscará a libertação de Maduro e esposa.

16h05 - Delcy Rodríguez, vice de Maduro, toma posse, neste momento, como presidente interina da Venezuela, perante o Parlamento, no Salão Tríptico da Assembleia Nacional.

Ela presta o juramento de posse, menciona a captura de Nicolás Maduro e Cilia Flores e promete defender o país como nação livre, soberana e independente. Prometeu ainda, no discurso, paz econômica, política e social à população.

“Venho com profunda tristeza pelo sequestro do Presidente Nicolás Maduro e da Primeira-Dama Cilia Flores. Unamo-nos como uma só nação para fazer a Venezuela avançar nestes momentos terríveis que ameaçam a estabilidade e a paz do país”, declara.

Ela disse ainda que assume “com dor”, mas “com honra”.

Delcy Rodrigues tem 56 anos e é conhecida por suas fortes ligações com o setor privado e trabalho no partido governista.

O filho de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, também estava presente.

A cerimônia é presidida por seu irmão e chefe do Legislativo do país, Jorge Rodríguez.

16h - Uma das declarações de Nicolás Maduro durante a audiência de custódia desta segunda-feira (5) apontou o que deve ser uma das principais linhas de defesa.

O ditador deposto se colocou diante do juiz e declarou: “Fui capturado em minha casa, em Caracas, na Venezuela”. Sua prisão durante a madrugada em um país estrangeiro por agentes da lei dos Estados Unidos pode ser apontado como uma “abdução militar”, nas palavras de seu advogado — violou a lei.

15h45 - Diante do agendamento da próxima audiência do casal Maduro somente para o dia 17 de março, às 11 horas (horário local) e também da declaração da defesa de Cilia Flores na audiência de custódia, indicando a necessidade de acompanhamento médico, a expectativa é de que os advogados solicitem a transferência de ambos para outra carceragem.

Barry Pollack, advogado de Maduro, disse na audiência que prevê "uma quantidade substancial de moções" e acrescentou que Maduro é o chefe de um Estado soberano e tem direito aos privilégios e à imunidade inerentes ao cargo. Pollack acrescentou que também existem problemas relacionados à legalidade de seu sequestro militar.

O Centro de Detenção Metropolitano, no bairro do Brooklyn, é apontado como um dos piores presídios norte-americanos, com condições precárias de higiene.

15h33 - A defesa de Cilia Flores declarou, na audiência de custódia, que a esposa de Maduro sofreu ferimentos durante a captura. Ela estaria com uma fratura ou hematomas nas costelas e, por isso, precisa de atendimento médico. A Justiça ainda não se manifestou sobre a declaração.

15h22 - Na reunião no Conselho de Segurança da ONU, que ocorre nesta segunda-feira (5), os Estados Unidos disseram que não estão em guerra contra a Venezuela ou seu povo.

Mike Waltz, representante americano nas Nações Unidas, afirmou também que não farão uma ocupação no país sul-americano.

15h15 - Barry Pollack, advogado de defesa renomado, está defendendo Nicolás Maduro na Justiça dos Estados Unidos. Pollack é mundialmente conhecido por garantir a liberdade de Julian Assange, fundador do WikiLeaks, em um acordo histórico com a justiça americana.

Mark Donnelly, um ex-procurador federal de Houston, representa a esposa de Maduro. Ele atuou como investigador da Câmara dos Representantes do Texas na investigação e no julgamento de impeachment de 2023 contra o procurador-geral do estado, Ken Paxton, que foi absolvido.

15h08- O juiz distrital Alvin Hellerstein, de 92 anos, experiente magistrado que conduziu a audiência de Maduro e esposa, concedeu um pedido feito pelo casal de ser visitado por um representante do Consulado da Venezuela.

14h59 - Nicolás Maduro e Cilia Flores estão sendo levados de volta ao Centro de Detenção Metropolitano, no bairro do Brooklyn, onde permanecerão até pelo menos até 17 de março, data da próxima audiência na Justiça norte-americana. A primeira audiência terminou.

14h54 - Na Venezuela, o atual governo ordenou, por meio de decreto, nesta segunda-feira (5) que a polícia "inicie imediatamente a busca e captura em âmbito nacional de todos os envolvidos na promoção ou apoio ao ataque armado dos Estados Unidos".

14h50- A esposa de Maduro, Cilia Flores, também enfatizou sua inocência ao ser questionada sobre sua declaração: "Inocente. Completamente inocente", afirmou.

14h47 - No tribunal o juiz pediu a Maduro que se identificasse. Em espanhol, ele se apresentou como presidente da Venezuela, algo que as autoridades americanas contestam, alegando que ele não é o líder legítimo. Respondeu que é inocente, que havia sido sequestrado e que é um homem bom.

O ditador deposto, Nicolás Maduro, que foi capturado pelas forças militares dos Estados Unidos em ataque a Caracas, capital da Venezuela, no último sábado (3) junto com sua esposa Cilia Flores, se declarou inocente na audiência de custódia na Justiça norte-americana, realizada no Tribunal Federal, em Nova York.

Os dois estão detidos no Centro de Detenção Metropolitano, no bairro do Brooklyn, e foram levados para a audiência em Lower Manhattan e notificados oficialmente sobre seus supostos crimes.



Maduro e Cilia Flores são acusados de narcoterrorismo, conspiração para o tráfico de cocaína, posse de armas e explosivos, e conspiração para a posse de armas e explosivos.