Roberto Farias Thomaz, de 20 anos, desaparecido desde a última quinta-feira (1), após iniciar uma trilha acompanhado de uma amiga no Pico Paraná, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, foi encontrado com vida.
A informação foi divulgada pela família do jovem no final da manhã desta segunda-feira (5). Segundo a publicação, Roberto foi encaminhado ao hospital. "Obrigada a todos os anjos que vieram aqui nos ajudar. Obrigado pelas orações", escreveu a família.
5 dias de buscas
Conforme o Tenente Coronel Ícaro Gabriel, comandante do GOST, Roberto Farias chegou sozinho até a localidade de Cacatu, na descida do Pico Paraná, andando mais de 20km. Ao todo, foram cinco dias de buscas pelo jovem.
"A gente ainda não acessou ele. A ambulância veio buscá-lo para levá-lo para o hospital. A princípio, ele está bem, chegou sozinho lá [Cacatu]. A gente agradece todo o trabalho do voluntários que nos apoiaram nessa missão e seguimos em frente", finalizou o tenente.