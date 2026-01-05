Após 5 dias de buscar, Roberto Farias, de 20 anos, foi encontrado
Reprodução/redes sociais
Após 5 dias de buscar, Roberto Farias, de 20 anos, foi encontrado

Roberto Farias Thomaz, de 20 anos,  desaparecido desde a última quinta-feira (1), após iniciar uma trilha acompanhado de uma amiga no Pico Paraná, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, foi encontrado com vida.

A informação foi divulgada pela família do jovem no final da manhã desta segunda-feira (5). Segundo a publicação, Roberto foi encaminhado ao hospital. "Obrigada a todos os anjos que vieram aqui nos ajudar. Obrigado pelas orações", escreveu a família.

Roberto Farias no Pico Paraná
Reprodução/ Instagram
Roberto Farias no Pico Paraná


5 dias de buscas

Conforme o Tenente Coronel Ícaro Gabriel, comandante do GOST, Roberto Farias chegou sozinho até a localidade de Cacatu, na descida do Pico Paraná, andando mais de 20km. Ao todo, foram cinco dias de buscas pelo jovem. 

"A gente ainda não acessou ele. A ambulância veio buscá-lo para levá-lo para o hospital. A princípio, ele está bem, chegou sozinho lá [Cacatu]. A gente agradece todo o trabalho do voluntários que nos apoiaram nessa missão e seguimos em frente", finalizou o tenente.

