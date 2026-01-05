Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil Praia do Rio de Janeiro.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) iniciou o sexto dia de buscas pelo adolescente que desapareceu no mar, na altura do Posto 2, em Copacabana, no Rio de Janeiro. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (31).

De acordo com o CBMERJ, o reforço operacional formado por 22 bombeiros, uma aeronave, motos aquáticas, equipes de mergulho, embarcações infláveis e drones, seguirá mobilizado até a localização da vítima.

O adolescente é natural de Campinas, interior de São Paulo. Por meio das redes sociais, o prefeito da cidade, Dário Saadi (Republicanos), demonstrou solidariedade aos familiares do jovem e afirmou estar em contato com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD).





"Tenho acompanhado de perto o caso do jovem campineiro desaparecido no Rio de Janeiro. Estou em contato com o prefeito Eduardo Paes e com as autoridades locais, e sofro junto com a família neste momento tão difícil", escreveu Saadi.

Alerta de ressaca

No dia do desaparecimento do adolescente, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro emitiu um alerta para a possibilidade de ondas de mais de 2,5 metros nas praias da capital fluminense.

A virada de ano no Rio de Janeiro também foi marcada por um alerta de ressaca emitido pela Marinha do Brasil. O aviso teve início às 12h do dia 31 e terminou às 6h de quinta-feira, 1° de janeiro.