Reprodução/ Câmara Rio Carlos Bolsonaro (PL)

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira (05) que foi impedido de visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Segundo ele, a tentativa frustrada demonstra que não houve liberação ampla das visitas familiares.

Regras para visitas a Bolsonaro

Em publicação nas redes sociais, Carlos disse ter sido informado de que os encontrosàs terças e quintas-feiras, das 9h às 11h, conforme regras da unidade. “Não é verdadeira a informação de que as visitas da família foram liberadas”, escreveu.

Na sexta-feira (02), o ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou visitas permanentes dos quatro filhos e da enteada de Jair Bolsonaro, sem necessidade de pedido judicial prévio. A decisão, no entanto, manteve as normas internas da Polícia Federal.

Leia também: Jair Bolsonaro é preso pela PF após determinação do STF

Críticas de Carlos Bolsonaro

As visitas devem ocorrer em dias específicos, com limite dee de forma. Segundo Moraes, as medidas seguem protocolos de segurança e organização da unidade prisional.

Carlos Bolsonaro afirmou que, na prática, a decisão apenas retirou a exigência de pedidos sucessivos ao STF, mas não ampliou o acesso da família ao ex-presidente. Ele também citou o estado de saúde do pai como motivo de preocupação.

“O que ocorreu foi apenas o fim da exigência de protocolar pedidos e aguardar, muitas vezes em vão, a autorização do ministro”, declarou. Para ele, Bolsonaro continua impedido de receber familiares fora dos dias estabelecidos.

Estado de saúde do ex-presidente

Bolsonaro retornou à Superintendência da PF na quinta-feira (01), após passar oito dias internado no Hospital DF Star, em Brasília. Ele foi submetido a uma cirurgia para correção de hérnia inguinal bilateral e a procedimentos para conter crises de soluço.

Reprodução/Rede X Bolsonaro passou por cirurgia na manhã do dia 25 de dezembro





De acordo com a equipe médica, o ex-presidente também iniciou o uso de medicação antidepressiva, conforme boletim divulgado em 31 de dezembro.

Quem pode visitar Bolsonaro

Além de Michelle Bolsonaro, que já tinha autorização desde dezembro de 2025, estão liberados para visitas Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, senador pelo RJ, Jair Renan Bolsonaro, vereador em Balneário Camboriú, Laura Bolsonaro e a enteada Letícia Marianna Firmo da Silva.





O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) é o único filho sem autorização. Ele está nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025 e perdeu o mandato em dezembro por excesso de faltas não justificadas.