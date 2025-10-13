Reprodução/FL360aero Momento em que o combustível se espalha pela pista

Um funcionário do Aeroporto Internacional de Dallas, no Texas (EUA), perdeu o controle de uma mangueira de abastecimento e acabou espalhando combustível de aviação por toda a pista, durante o reabastecimento de uma aeronave.

O incidente foi registrado em vídeo e divulgado na sexta-feira (10). As imagens mostram o momento em que o trabalhador tenta desconectar a mangueira do avião, mas o equipamento se solta e passa a jorrar combustível altamente inflamável sob a aeronave, formando uma poça ao redor.





O homem aparece nas imagens tentando se proteger dos respingos enquanto a mangueira chicoteia pelo asfalto.

Fechamento parcial do aeroporto

Segundo testemunhas ouvidas pelo NY Post, o vazamento durou cerca de um minuto até que o funcionário conseguisse interromper o fluxo. Equipes de emergência foram acionadas e contiveram o derramamento com o uso de materiais absorventes.

Nenhuma pessoa ficou ferida e as operações nos portões próximos foram suspensas temporariamente para a limpeza da pista.

Em nota à imprensa, a American Airlines, que opera parte dos voos sob a marca American Eagle, que é o avião que aparece nos vídeo, confirmou o ocorrido e informou que está investigando o caso em conjunto com o aeroporto e a empresa responsável pelo abastecimento, a Menzies Aviation.

A causa do incidente ainda não foi confirmada, mas acredita-se que pode ter sido por uma falha no “dead man’s switch”, sistema de segurança que corta o fluxo de combustível automaticamente. Outra hipótese é de desacoplamento da mangueira do bico ainda preso à aeronave, o que teria dificultado o controle do vazamento.





No final de setembro, um caso parecido aconteceu no Rio de Janeiro. Os pousos e decolagens no Aeroporto Santos Dumont ficaram suspensos por quase 12 horas após um vazamento de óleo na pista, no último dia 30.

Mais de 162 voos foram afetados, entre cancelados e desviados. Segundo a Infraero, o vazamento ocorreu quando um veículo de serviço que fazia uma inspeção espalhou óleo na pista.

