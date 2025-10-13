Reprodução/Governo de Karaman Pães de comunhão de 1.300 anos com imagem de Cristo são achados na Turquia.

Cinco pães de comunhão carbonizados, datados entre os séculos VII e VIII d.C., foram encontrados por arqueólogos durante escavações em Topraktepe, na província de Karaman, na Turquia. O achado raríssimo foi feito nas ruínas da antiga cidade de Eirenópolis e ajuda a compreender as práticas religiosas do início do cristianismo bizantino. As informações são do Ancient Origins.

Entre os pães encontrados, um deles se destaca por trazer a imagem de Cristo representado como um agricultor ou semeador, acompanhada de uma inscrição em grego que diz: "Com nossos agradecimentos a Jesus Abençoado" , segundo o site Greek Reporter.

Por essa razão, pesquisadores acreditam que, na época, a fé estava fortemente ligada à fertilidade e ao trabalho no campo.

Os outros quatro pães apresentam impressões em forma de cruz, um costume litúrgico comum entre os primeiros cristãos, que marcavam o pão com símbolos sagrados antes da consagração.

Reprodução/Governo de Karaman Pão com impressões em formato de cruz.





A religião fora dos centros de poder

Eirenópolis, na antiga região da Isáuria, tinha um papel relevante na estrutura religiosa do Império Bizantino. Diferente das grandes cidades, como Constantinopla, o local permite que os pesquisadores observem como o cristianismo era vivido em comunidades menores, fora dos grandes centros de poder da época.





O bom estado de conservação dos pães, que foram queimados há mais de 1.300 anos, faz deles um dos achados litúrgicos mais notáveis da Anatólia - região também conhecida como Ásia Menor, que compõe a maior parte da Turquia - oferecendo uma conexão direta com o cotidiano religioso rural do período.

Reprodução/Governo de Karadan Pão de 1.300 anos, com a imagem de Cristo estampada é encontrado na Turquia. encontrado





Na tradição cristã, o pão usado na comunhão representa o corpo de Cristo. Entre os ortodoxos, ele é fermentado, representando vida e ressurreição, diferente da hóstia utilizada no ocidente.

Descoberta importante

A descoberta de pães eucarísticos tão antigos é considerada extremamente rara. Os estudos estão em andamento e pesquisadores acreditam que eles podem revelar detalhes sobre as técnicas de preparo, os ingredientes usados e os rituais religiosos nas comunidades bizantinas da região.