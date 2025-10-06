Aeroporto Internacional de Vilnius/Reprodução Cerca de 30 voos suspensos durante o fechamento temporário do Aeroporto Internacional de Vilnius, na Lituânia

O Aeroporto Internacional de Vilnius, na Lituânia, foi fechado por horas na noite de sábado (04) após cerca de 25 balões de ar quente entrarem no espaço aéreo do país, alguns deles transportando cigarros contrabandeados. As informações são do jornal local Made in Vilnius.

A invasão provocou a suspensão de cerca de 30 voos e afetou aproximadamente 6 mil passageiros.

De acordo com comunicado oficial do Aeroporto Internacional de Vilnius, o tráfego aéreo foi suspenso por volta das 22h16 de sábado (16h16, no horário de Brasília), quando autoridades receberam alertas sobre uma possível série de balões se dirigindo ao aeroporto. Para garantir a segurança dos voos, o espaço aéreo foi fechado temporariamente.

As operações foram retomadas na manhã de domingo, por volta das 04h50 (22h50 de sábado, no horário de Brasília), e os administradores informaram que os voos e demais atividades do aeroporto foram totalmente restabelecidos.

O comunicado destacou, no entanto, que “ atrasos isolados podem ocorrer ao longo do dia devido à interrupção da tripulação e da rotação das aeronaves ”.

As companhias aéreas foram orientadas a fornecer todas as informações necessárias e alternativas de viagem aos passageiros afetados pelas restrições temporárias.

Segundo o porta-voz Darius Buta, dois balões chegaram a sobrevoar o aeroporto, enquanto mais de vinte sobrepassaram a região do condado de Vilnius.

A polícia da fronteira recuperou 11 balões e cerca de 18 mil maços de cigarros contrabandeados em diferentes pontos do território. Buta afirmou que contrabandistas de Bielorrússia têm usado esse tipo de transporte por ser mais barato que drones para enviar produtos ilegais à União Europeia.

Violações aéreas

O caso reacendeu a preocupação de autoridades com a segurança aérea. Em julho, um drone de fabricação russa cruzou a fronteira e caiu no condado de Vilnius. Outro, encontrado em um campo de treinamento militar, carregava um artefato explosivo.

Após os incidentes, o parlamento lituano autorizou as Forças Armadas a abater qualquer drone que invada o espaço aéreo nacional.

Segundo Buta, “ tanto os balões de contrabando quanto os drones são atividades criminosas, mas não provocativas nem atos de sabotagem ”.





Vilnius fica a cerca de 40 quilômetros da fronteira com a Bielorrússia, aliada da Rússia.

Casos semelhantes já haviam sido registrados em agosto, embora com menor número de balões. Em 2024, a Lituânia interceptou 966 balões vindos do território bielorrusso, contra 544 registrados até o momento em 2025.