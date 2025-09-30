Vazamento de óleo suspende voos no Santos Dumont
Os pousos e decolagens no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio de Janeiro, seguem suspensos na manhã desta terça-feira (30) devido a um vazamento de óleo identificado durante a madrugada. Por medida de segurança, a pista foi interditada e ainda não há previsão de liberação.

Equipes realizam a limpeza do local, enquanto a orientação para os passageiros é entrar em contato com as companhias aéreas para reprogramação dos voos.

De acordo com o painel do terminal, até 7h, 10 partidas estavam previstas. sendo uma para Belo Horizonte, duas para Brasília e sete para São Paulo, mas nenhuma decolagem foi autorizada. As chegadas, que começariam também a partir das 7h, continuam sem horário definido.

﻿Portal iG ﻿entrou em contato com a Infraero (Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária), mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

