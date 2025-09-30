Reprodução/X Vazamento de óleo suspende voos no Santos Dumont

Os pousos e decolagens no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio de Janeiro, seguem suspensos na manhã desta terça-feira (30) devido a um vazamento de óleo identificado durante a madrugada. Por medida de segurança, a pista foi interditada e ainda não há previsão de liberação.



🛩 🛢 Vazamento de óleo causa atrasos no Santos Dumont e paralisa operações aéreas Um vazamento de óleo na pista principal do Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, afetou as operações aéreas na manhã desta terça-feira (30). O incidente ocorreu durante a madrugada, quando… pic.twitter.com/T8DsjiarD5— Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) September 30, 2025

Tudo parado no aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro, óleo na pista causou o fechamento do aeroporto. Reabertura prevista para as 10:00 pic.twitter.com/K1sujaGC7i — Oscar Rodrigues (@oscarlobato) September 30, 2025

Equipes realizam a limpeza do local, enquanto a orientação para os passageiros é entrar em contato com as companhias aéreas para reprogramação dos voos.



De acordo com o painel do terminal, até 7h, 10 partidas estavam previstas. sendo uma para Belo Horizonte, duas para Brasília e sete para São Paulo, mas nenhuma decolagem foi autorizada. As chegadas, que começariam também a partir das 7h, continuam sem horário definido.

O ﻿Portal iG ﻿entrou em contato com a Infraero (Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária), mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.