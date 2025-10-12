Reprodução/X (@EAmaral_Santos) Chuva de granizo no RS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta para instabilidades nas regiões de Aceguá, Herval e Arroio Grande, com risco alto de destelhamentos. A previsão inclui chuva, queda de granizo e descargas elétricas.

As condições severas são provocadas por áreas de instabilidade associadas a um processo de ciclogênese entre Argentina e Uruguai, com a formação de uma frente fria que avança pelo Sul do Brasil, segundo a MetSul.

Nas redes sociais, uruguaios registraram a forte chuva que cai no país fronteiriço. Veja:

Rajadas de vento intensas foram registradas entre a madrugada e a manhã deste domingo. Estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontaram velocidades de 99 km/h em Santiago (RS), 96 km/h em Marechal Cândido Rondon (PR), 88 km/h em Planalto (PR) e 77 km/h em Serafina Corrêa (RS). Dados de redes particulares indicaram 92 km/h em Maçambará, 77 km/h em Marau e 76 km/h em Pedras Altas.

Em Marau, no Norte gaúcho, os ventos provocaram quedas de árvores e bloquearam parcialmente a ERS-324, no trevo entre Vila Maria e o município. Equipes dos bombeiros e autoridades locais atuam na liberação das pistas e remoção de galhos.

O Parque Lauro Ricieri Bortolon, que recebe a Expomarau 2025, também sofreu danos estruturais. Alguns estandes foram afetados e geradores foram instalados para garantir a continuidade da programação. Há registros de postes caídos e destelhamentos em bairros como Santa Isabel, Vila Borges, Colinas Nova Marau, Loteamento Solutos e Guadalupe.

No interior do estado, houve ocorrência de granizo em municípios como Rio Grande, onde não foram registrados danos. A chuva foi irregular, com acumulados localizados de até 65 mm em Jacutinga, 58 mm em Marcelino Ramos e 51 mm em Alpestre, segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres.

A previsão indica redução do risco de temporais ao longo da tarde e noite deste domingo, embora ainda possam ocorrer episódios isolados, especialmente no Paraná, onde a instabilidade deve permanecer mais forte. Em caso de emergência, a população deve acionar o 190 ou 193.