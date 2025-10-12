Reprodução/Instagram/@santuariodefatimapr Padre morre em igreja após celebrar missa para Nossa Senhora.

Um padre morreu poucos instantes após celebrar a missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, na manhã deste domingo (12), em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. As informações são do portal O Vale.

Padre Michelangelo Rameiro, conhecido como padre Miguel, tinha acabado de celebrar a missa especial pelo Dia da Padroeira do Brasil, na comunidade São José, pertencente ao Santuário Nossa Senhora de Fátima, quando sofreu um mal súbito ao retirar os paramentos ao fim da cerimônia.





Segundo informações da paróquia, membros da comunidade e fiéis tentaram socorrer o religioso, mas o sacerdote não resistiu e morreu ainda dentro da igreja.

Por meio do Instagram, o Santuário Nossa Senhora de Fátima lamentou a morte do religioso.

"O Santuário Nossa Senhora de Fátima, de Campina Grande do Sul, Diocese de Paranaguá, comunica com profundo pesar o falecimento do Padre Michelangelo Rameiro (Padre Miguel), Vigário Paroquial de nossa Paróquia."

Segundo a nota divulgada pelo Santuário, o atendimento de emergência foi acionado, mas o padre já havia falecido quando a equipe chegou ao local.

A notícia da morte causou comoção entre os fiéis e se espalhou rapidamente pela região e pelas redes sociais. O velório e sepultamento do padre devem ocorrer nesta segunda-feira (13), em horário e local ainda não divulgados pela Diocese.

Quem era o Padre Miguel?

O Missionário nasceu na Itália e veio para o Brasil, dedicando mais d 60 anos de sua ao serviço religioso. Segundo informações do Santuário Nossa Senhora de Fátima, o religioso sempre se destacou por sua simplicidade, zelo pastoral e amor à Eucaristia.