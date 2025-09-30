Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Terminal de passageiros do aeroporto Santos Dumont, no Rio

A suspensão das operações no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (30), atingiu 162 voos nos períodos da manhã e da tarde.

Ainda sem previsão oficial para retomar as atividades, o aeroporto somava, até por volta das 17 horas desta terça, 80 voos de chegada e 82 voos de partida cancelados.



Outros 14 voos foram desviados para o Aeroporto Internacional do Galeão.

Os aeroportos de Congonhas (SP), Viracopos (SP), Confins (MG) e Brasília (DF) sentiram os impactos da paralisação.



Vazamento de óleo

A suspensão de pousos e decolagens se deu, segundo a Infraero, por causa de um incidente, que aconteceu na noite de segunda-feira (29), envolvendo um veículo de serviço que fazia uma inspeção e acabou espalhando óleo na pista.



O vazamento atingiu a cabeceira do pista e, por questão de segurança, todas as atividades do aeroporto foram interrompidas.



Desde cedo, os passageiros aguardam uma definição e o terminal foi ficando cada vez mais lotado no decorrer do dia.





À tarde, foi cogitado o retorno das atividades às 14 horas, depois às 17 horas, mas até o momento, está indefinido.



A Infraero afirmou que, tão logo foi identificado o vazamento, foram iniciados os trabalhos para a liberação da pista, com a remoção do veículo e a limpeza da área atingida, utilizando desengraxante biodegradável.



Destacou ainda que as operações de pouso e decolagem no Aeroporto Santos Dumont permanecem suspensas até a conclusão dos procedimentos de limpeza da pista