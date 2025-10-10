Reprodução/Spicejet Avião pousa sem bagagens e revolta passageiros

Um voo da SpiceJet, vindo de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para Nova Délhi, na Índia, causou espanto e indignação entre os passageiros ao aterrar sem nenhuma bagagem despachada a bordo, na manhã da quarta-feira (8). A aeronave, identificada como SG-12, transportava 148 pessoas, mas todas as malas foram deixadas em Dubai.



Segundo a companhia aérea, o motivo seria restrição de peso da aeronave, o que obrigou o descarregamento de todos os volumes antes da decolagem. No entanto, a explicação não convenceu os passageiros, que se disseram surpresos e indignados ao descobrir que suas bagagens haviam ficado para trás.



Ao chegar ao Aeroporto Internacional Indira Gandhi, os viajantes aguardaram diante das esteiras vazias, sem entender o que havia acontecido. “As pessoas começaram a perguntar e perceberam que todas as malas ainda estavam em Dubai. Foi um momento chocante para todos nós” , relatou Pratham Chaudhary, morador de Ghaziabad, ao jornal Dainik Bhaskar.



Outros passageiros também criticaram a falta de aviso prévio. “É difícil entender como algo assim pode acontecer sem nenhuma comunicação. Coisas essenciais, como remédios e roupas, estavam nas malas que não recebemos” , contou Suhana Bisht.



Até o momento, a SpiceJet não divulgou um comunicado oficial detalhando o incidente, apenas informou que as malas seriam enviadas em voos posteriores.

