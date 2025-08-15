CARLOS BARRIA Donald Trump e Vladimir Putin se encontram pessoalmente pela primeira vez desde 2019

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o da Rússia, Vladimir Putin, se encontram nesta sexta-feira (15) para discutir meios para um cessar-fogo na guerra da Ucrânia. Sem a presença do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a reunião vai acontecer em uma base militar do Alasca, estado norte-americano que já foi território russo.

Na quinta (14), Trump chegou a afirmar que o encontro "será como uma partida de xadrez". É a primeira vez desde 2019 e desde o começo da guerra no território ucraniano que os dois líderes vão estar frente a frente.

Pelo fim da guerra

Vadim Ghirda/AP Photo Os conflitos entre Rússia e Ucrânia se estendem desde 2022





O principal objetivo do encontro é discutir meios para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, que se estende desde 2022. Marcada para começar a partir das 16h (horário de Brasília), a reunião será a sós, com a expectativa dos dois lados de chegarem a um acordo.

Putin chegou a elogiar o que chamou de "esforços sinceros" de Washington em buscar solução para o conflito, e disse achar que o cara a cara com Trump pode selar a "paz mundial". Apesar de também se mostrar esperançoso, Trump admitiu que "nada está garantido".

Territórios como tema central

Segundo a BBC , o debate sobre as regiões ucranianas ocupadas por tropas russas, que representam cerca de 20% do território do país, será o ponto central das negociações. E nenhum dos lados da guerra demonstra intenção de ceder.

No início do ano, os EUA chegaram a sugerir que a Ucrânia abrisse mão dessas áreas para encerrar a guerra, mas recuaram e falaram em negociar com Moscou. Nesta semana, Zelensky reafirmou que não pretende ceder nenhum território.

Trump se posicionou no conflito como um intermediador da paz, uma de suas promessas de campanha na corrida eleitoral americana do ano passado. Além da guerra na Ucrânia, o encontro também deve discutir a relação econômica entre Rússia e EUA e uso de armas nucleares.

Encontro em base militar americana

Na terça-feira (12), a Casa Branca confirmou que o encontro entre os líderes vai acontecer na cidade de Anchorage, no Alasca. O estado americano é simbólico para a reunião, já que pertenceu à Rússia no passado. O Alasca foi vendido pela Rússia para os EUA em 1867, e se tornou o 49º estado dos Estados Unidos em 3 de janeiro de 1959.





Os dois vão ser recebidos na base Elmendorf-Richardson, a maior instalação militar do Alasca, com 26 mil hectares. Segundo a agência AP, o local foi crucial para os norte-americanos conterem a União Soviética durante a Guerra Fria.

Embora boa parte do equipamento militar tenha sido desativada, a base ainda abriga esquadrões de aeronaves importantes, incluindo o caça furtivo F-22 Raptor. Militares de todas as forças, incluindo os Fuzileiros Navais, a Marinha e a Guarda Costeira, estão presentes na instalação.