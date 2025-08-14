Agência Brasil Donald Trump e Jair Bolsonaro, então presidente, durante visita oficial aos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (14) que o Brasil tenta fazer uma "execução política" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Eu sou muito bom com pessoas, ele [Jair Bolsonaro] é um homem honesto, acho que o que eles fizeram... essa é uma execução política o que eles estão tentando fazer com Bolsonaro. Acho que isso é terrível", disse a repórteres, no Salão Oval da Casa Branca, em entrevista coletiva.

Ao ser questionado sobre relações comerciais e a aproximação do Brasil com a China, Trump também alegou que o Brasil tem sido um "péssimo parceiro comercial" para os Estado Unidos.

"Não, não estou preocupado [com a aproximação] nem um pouco. Não, eles podem fazer o que quiserem, eles não estão indo muito bem. O que nós estamos fazendo em termos de economia, estamos impressionando todo mundo, incluindo a China" , argumentou.

Ainda segundo Trump, o Brasil tratou os Estados Unidos muito mal como parceiros comerciais por muitos anos.

"Um dos piores países do mundo por isso. Eles cobraram tarifas altíssimas e dificultaram muito fazer qualquer coisa. Agora eles estão sendo cobrados em tarifas de 50% e não estão felizes, mas é assim que as coisas são" , disse, se referindo à sobretaxa imposta por ele a produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, em vigor desde 6 de agosto.

Não é a primeira vez que Trump defende Bolsonaro em coletiva na Casa Branca.

Várias autoridades dos Estados Unidos já criticaram as investigações contra Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado, em 8 de janeiro de 2022. O caso já foi chamado de "caça às bruxas".

Esse também foi um dos motivos elencados na justificativa para o tarifaço ao Brasil e a imposição da Lei Magnitsky ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que conduz o processo contra o ex-presidente.

O governo brasileiro se defende afirmando que o Brasil é soberano, que as instituições brasileiras são independentes e que não se curvarão a pressões externas.





Nesta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não vai ficar chorando" se os EUA não quiserem comprar produtos brasileiros e que vai procurar novos mercados.

Nesta quarta-feira (13), o governo federal anunciou um conjunto de medidas para apoiar empresas brasileiras impactadas pelo tarifaço de Trump.

O chamado Plano Brasil Soberano tem como principal instrumento uma linha de crédito de até R$ 30 bilhões, destinada especialmente a pequenas e médias empresas que comprovarem prejuízos com a taxação.

