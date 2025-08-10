Ricardo Stuckert/PR Lula e Putin conversaram por 40 minutos.

Na manhã deste sábado (9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu uma ligação do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Na ligação, que durou cerca de 40 minutos, Putin compartilhou informações a respeito de suas discussões em curso com os Estados Unidos e os recentes esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia.

Durante a conversa, Putin agradeceu o empenho e o interesse do Brasil na busca por soluções pacíficas para o conflito.

De acordo com uma nota publicada pelo Planalto, Lula enfatizou que o Brasil sempre apoiou o diálogo e que segue à disposição para contribuir com o que for necessário, inclusive no âmbito do Grupo de Amigos da Paz, lançado por iniciativa de Brasil e China em 2024.

Os presidentes também abordaram o cenário político e econômico internacional atual, assim como a cooperação entre os países no âmbito do BRICS.

Putin aproveitou para parabenizar o Brasil pelos resultados da Cúpula do BRICS realizada em julho, no Rio de Janeiro.







