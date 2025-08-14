Reprodução/X Frente fria leva chuva ao Sudeste

Uma nova frente fria avança pelo litoral e muda o tempo em parte do país nesta quinta-feira (14). No Sul, o sistema traz mais nuvens e chuva fraca em áreas do Rio Grande do Sul, como Sul, Serra, Litoral e Região Metropolitana. Santa Catarina e Paraná podem ter garoa passageira no litoral. O ar polar deixa as temperaturas baixas, com chance de geada nas áreas mais altas de RS, SC e sul do PR.

No Sudeste, o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro terá céu nublado, pancadas de chuva e rajadas de vento moderadas. Há risco de chuva forte em pontos isolados. No interior paulista e em Minas Gerais, o tempo segue firme, mas a umidade do ar pode cair abaixo de 20%.

O Centro-Oeste terá sol e calor, mas também umidade crítica à tarde, especialmente em MT, GO e no nordeste de MS. No Nordeste, chove no litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte; no interior, predomina o calor e a secura, com rajadas de vento de até 50 km/h.

Já no Norte, as chuvas se concentram no Amazonas, Pará, Roraima e Amapá, com risco de temporais isolados. Acre e Rondônia seguem quentes e com tempo seco.