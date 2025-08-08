Reprodução/ Wikimedia Commons Vladimir Putin (E), Donald Trump (D)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , anunciou que se reunirá com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na próxima sexta-feira (15), no Alasca. As informações são da ABC News.

A confirmação se deu por meio de sua rede social Truth Social, onde descreveu o encontro como “tão esperado” e prometeu divulgar mais detalhes nos próximos dias.

“O tão esperado encontro entre mim, como presidente dos Estados Unidos da América, e o presidente Vladimir Putin, da Rússia, acontecerá na próxima sexta-feira, 15 de agosto de 2025, no Grande Estado do Alasca. Mais detalhes a seguir. Obrigado por sua atenção a este assunto!”, diz a publicação.

O presidente norte-americano já havia indicado anteriormente que o local da cúpula seria “muito popular por vários motivos” , mas havia evitado confirmar a escolha até o momento presente.

Em declarações recentes, Trump disse acreditar que há uma “chance” de avançar nas negociações de paz, mas evitou classificar o encontro como uma “última chance” para Moscou.

“Não gosto de usar o termo 'última chance'. Acho que meu instinto realmente me diz que temos uma chance. Você descobrirá isso mais tarde, talvez até hoje, mas temos uma chance" , disse ele.

Nesta sexta-feira (8) encerrou-se o prazo dado por Trump para que Putin aceitasse um cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia, sob a ameaça de impor “sanções secundárias” a nações que continuarem adquirindo petróleo russo.





No entanto, ainda não está claro se os Estados Unidos aplicarão novas penalidades econômicas a Moscou, já que a atenção está voltada para a reunião entre Trump e Putin.

Durante uma entrevista na Casa Branca, Trump evitou comentar sobre o prazo.

Quando questionado na quinta-feira (7) se o prazo ainda estava válido, ele respondeu: " Vai depender dele. Vamos ver o que ele tem a dizer. Vai depender dele. Muito desapontado".

A Casa Branca vinha buscando organizar uma cúpula trilateral entre Trump, Putin e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, embora o presidente dos EUA tenha afirmado que isso não seria uma condição para sua reunião com o líder russo.

Mesmo assim, Trump garantiu que Zelensky receberá "tudo o que precisa" e que os líderes europeus e russos estariam interessados em encerrar o conflito iniciado em fevereiro de 2022.

Questionado sobre a possibilidade de concessões territoriais para um acordo, Trump afirmou que negociações nesse sentido seriam “complicadas” e poderiam envolver recuperação e troca de áreas, sem entrar em detalhes.

"Estamos analisando isso, mas, na verdade, queremos recuperar e trocar algumas áreas. É complicado. Não é fácil, é muito complicado. Vamos recuperar algumas partes e trocar outras. Haverá alguma troca de territórios para benefício de ambos", afirmou.

Trump, que chegou a afirmar que poderia encerrar a guerra Rússia-Ucrânia em suas primeiras 24 horas no cargo e já elogiou sua relação pessoal com Putin, demonstrou frustração crescente com o líder russo.

Em meados de julho, ele deu a Putin um ultimato de 50 dias para cessar os combates, reduzindo depois o prazo para 10 dias, citando desapontamento.

O anúncio do encontro dos dois líderes ocorre em meio a um aumento nas tensões entre Washington e Moscou.

Na última semana, Trump determinou a movimentação de submarinos nucleares norte-americano s após declarações consideradas “provocativas” pelo vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, que criticou publicamente o ultimato dado por Trump.

Além disso, no início da semana, Trump dobrou tarifas contra a Índia como forma de pressionar Nova Délhi a reduzir as importações de petróleo russo, medida interpretada como uma forma indireta de aumentar a pressão econômica sobre Moscou.