Reprodução Renê da Silva Nogueira Júnior

A Harvard Business School negou, nesta quinta-feira (14), que o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, suspeito de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44, tenha estudado na instituição. As informações são do jornal O Tempo.

Em nota enviada ao jornal, a escola localizada em Cambridge, Massachusetts (EUA), afirmou: “ Não temos registro de um indivíduo com esse nome que tenha se formado em Harvard ”.

O Portal iG entrou em contato com a Harvard Business School para confirmar a informação, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Homicídio duplamente qualificado

O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (11), no bairro Vista Alegre, região Oeste de Belo Horizonte, após uma discussão no trânsito.

Segundo a Polícia Civil, o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, foi baleado no abdômen enquanto trabalhava, depois que o motorista de um SUV BYD cinza discutiu com a condutora de um caminhão de coleta.

Testemunhas relataram que o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior sacou uma arma, ameaçou a motorista do caminhão e atirou contra Laudemir, que tentava encerrar a briga. A vítima morreu no local por hemorragia interna.

Renê foi preso horas depois, em uma academia na Avenida Raja Gabaglia, região Centro-Sul da capital mineira. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sem prazo determinado, a pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

O empresário foi autuado por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima, e por ameaça contra a motorista do caminhão.





Na decisão, o juiz Leonardo Damasceno ressaltou que o suspeito já responde a processo por lesão corporal grave em São Paulo e que o crime evidenciou “ total descontrole emocional e perigosa predisposição para o uso de violência letal como primeira resposta a contrariedades do cotidiano ”.