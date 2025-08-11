Washington Post Trump assume polícia de Washington e envia 800 militares

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (11) que assumirá o controle federal do Departamento de Polícia de Washington, D.C., e enviará 800 membros da Guarda Nacional para a cidade. Segundo ele, a medida responde a índices de criminalidade “fora de controle”. As informações são do Washigton Post.





No entanto, dados divulgados por autoridades federais em janeiro apontam que a violência na capital norte-americana atingiu, na verdade, o menor nível em 30 anos.

Apesar disso, Trump descreveu um cenário alarmante, citando “criminosos sedentos por sangue” e “gangues de jovens selvagens”, imagens que contrastam fortemente com as estatísticas e que muitos moradores dizem não refletir a realidade local.