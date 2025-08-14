Reprodução Bispo Eduardo Costa trabalha como analista judiciário no TJGO

O pastor Eduardo Costa, que recentemente viralizou nas redes sociais ao aparecer usando calcinha e peruca em Goiânia, ganha R$ 39 mil por mês como servidor público do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), onde atua há 44 anos como analista judiciário. Com os descontos, o salário líquido do religioso chega a R$ 28.807,71. A informação foi divulgada pelo Metrópoles.

Eduardo comemorou sua trajetória no órgão em publicação recente, destacando os 44 anos de dedicação e referindo-se à sua carreira como um legado de conquistas e desafios superados.

"Uma história. Um legado (…). Parabéns pra mim. 44 anos de lutas e conquistas" , dizia a legenda de uma publicação compartilhada pelo pastor em maio deste ano.

O vídeo que gerou repercussão mostra o líder religioso em trajes incomuns pelas ruas da capital goiana. Segundo Eduardo, a situação ocorreu durante uma investigação pessoal, quando ele improvisou a peruca e o short para localizar um endereço.

"Eu fui fazer uma investigação pessoal sobre uma situação minha e, de forma errada, acabei colocando uma peruca e um short para tentar localizar um endereço. Alguém me filmou escondido e tentou me extorquir" .

