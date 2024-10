Reprodução/Centro de Operações da NOAA "Caçadores de furacões" voam pelo Milton





Um vídeo mostra “caçadores de furacões” dentro de um avião em direção ao furacão Milton , passando por uma forte turbulência. As imagens foram registradas nesta terça-feira (8) pela equipe da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que sobrevoou a tormenta de categoria 5.

O furacão Milton está se movendo em direção à costa oeste da Flórida , com previsão de tocar o solo nesta quarta-feira (9).





O grupo de pesquisadores a bordo realizou pesquisas importantes, incluindo a previsão do caminho e da força futura do furacão. Do lado de fora do avião WP-3D Orion , chamado 'Missy Piggy', o céu estava cinza escuro enquanto a chuva batia na janela do avião.

O vídeo mostra os membros da tripulação se segurando firmemente no avião enquanto a viagem passava por turbulência. Um tremor enorme fez com que os suprimentos da equipe caíssem no chão ao cair sobre um dos caçadores de furacões.

Após cerca de dois minutos intensos, o avião pareceu entrar em território mais limpo. A turbulência diminuiu e o céu apareceu mais claro.

Estudo das tempestades

O voo teve como objetivo ajudar pesquisadores e meteorologistas a entender melhor a tempestade, segundo publicação do Centro de Operações de Aeronaves da NOAA no ‘X’, junto com o vídeo.

A diretora de voo da NOAA, Sofia de Solo, explicou os objetivos da arriscada viagem de avião. "Esses dados são usados ​​no Centro Nacional de Furacões para melhorar as previsões e são inseridos nos modelos", disse ela.

De Solo contou que a tempestade está "evacuando o ar a uma velocidade muito rápida", e que "esta é uma tempestade muito forte com impactos muito intensos". A importância de entender mais sobre o furacão é ampliada porque se espera que ele atinja os mesmos lugares devastados pelo furacão Helene, que deixou centenas de mortos .

Em uma atualização do Centro Nacional de Furacões na terça-feira (8), o furacão Milton "deve atingir a Costa do Golfo da Flórida na quarta-feira à noite como um furacão perigoso". O furacão caiu para uma tempestade de categoria 4 antes de sua intensidade aumentar novamente para a categoria 5 com ventos de 270 km/h.





Moradores da Flórida se preparam

Os moradores da Flórida foram avisados ​​sobre Milton no domingo (6), quando ele era categorizado apenas como uma tempestade tropical da costa do México. Em preparação para o caos e perigo generalizados, o governador Ron DeSantis lançou esforços de emergência.

O Departamento de Saúde da Flórida enviou mais de 200 veículos de emergências, de acordo com o site do governador. As estradas estão sendo limpas de possíveis entulhos e as reservas de combustível estão sendo reabastecidas pelo Departamento de Transportes.

