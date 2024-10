- O furacão Milton passa pelo Golfo do México em 6 de outubro de 2024, em imagem cortesia da NOAA e RAMMB





O furacão Milton , que atingiu novamente a categoria 5 na escala de furacões, está se aproximando da costa da Flórida . A tempestade, que deve chegar à costa na noite de quarta-feira (9), ameaça áreas densamente povoadas, incluindo Tampa , Sarasota e Fort Myers.

Apesar da possibilidade de enfraquecimento ao se aproximar da costa, o furacão ainda é considerado altamente devastador.

O Centro Nacional de Furacões dos EUA emitiu alertas de tempestade e furacão para as costas leste da Flórida e da Geórgia devido à intensificação da tempestade.

Como medida de segurança, os parques temáticos da Disney na Flórida começarão a fechar gradualmente a partir de quarta-feira e devem permanecer fechados até quinta-feira.

A Universal Orlando também anunciou o fechamento de seus parques e do Universal CityWalk a partir da tarde de quarta-feira, além do cancelamento do evento Halloween Horror Nights.





O Aeroporto Internacional de Orlando, o sétimo mais movimentado dos Estados Unidos, também suspenderá suas operações na quarta-feira.

A aproximação do furacão Milton está gerando um grande impacto na região, que é o destino turístico mais visitado dos Estados Unidos, tendo recebido 74 milhões de visitantes no último ano.

A temporada de Halloween, que representa uma importante fonte de receita para os parques temáticos, também está sendo afetada pela tempestade.

