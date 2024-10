Reprodução/NOAA via AFP Furacão Milton já é considerado a pior tempestade dos últimos 100 anos

O furacão Milton, que pode ser "o mais devastador dos últimos 100 anos", está previsto para chegar nesta quarta-feira (9) na Flórida , nos Estados Unidos. Imagens capturadas do espaço mostram o tamanho impressionante do fenômeno, que ameaça áreas densamente povoadas, incluindo Tampa, Sarasota e Fort Myers.

Veja abaixo as imagens impressionantes do furacão Milton, fornecidas pela Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) e pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA, na sigla em inglês).

Assista:

Furacão Milton perde força, mas continua perigoso

A previsão de alguns meteorologistas é que o fenômeno passe por uma possível redução de força ao se aproximar da costa. No entanto, ele continuará intenso, mantendo a categoria 3 ou superior, com ventos em torno de 200 km/h.

O presidente americano, Joe Biden, afirmou em um comunicado que seu governo está preparando "recursos para salvar vidas" e pediu aos moradores que sigam as instruções das autoridades locais para se prevenir.

