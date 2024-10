MetSul Furacão Milton

O furacão Milton já fez história entre as tempestades tropicais pelo fato de ter se intensificado mais rapidamente do que qualquer outro furacão previamente registrado, levando o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC) a classificar sua evolução como "explosiva". Com ventos que superam 144 km/h em apenas 25 horas, Milton se torna um dos furacões mais poderosos da história do Atlântico.

Espera-se que a tempestade chegue à costa na tarde ou noite de quarta-feira (9). Apesar de uma possível redução de força, Milton deverá continuar intenso, mantendo a categoria 3 ou superior, com ventos em torno de 200 km/h. À medida que se aproxima, seu campo de ventos se expandirá, empurrando água contra a costa.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!



O NHC alertou sobre a possibilidade de marés de tempestade de até 5 metros ao longo da costa do Golfo da Flórida, especialmente na área da Baía de Tampa.

Na segunda-feira (7), Milton foi elevado à categoria 5, a mais alta na escala Saffir-Simpson, enquanto avançava pelo Golfo do México em direção à costa oeste da Flórida. De acordo com o NHC, o furacão deve atingir a costa na quarta-feira ou no início da quinta-feira como um “grande e poderoso furacão”.

O Serviço Nacional de Meteorologia em Tampa emitiu um alerta de que, se a trajetória se mantiver, a região poderá enfrentar um dos piores desastres em mais de um século.



Na tarde de segunda-feira, os ventos de pico alcançaram 290 km/h, um aumento impressionante de 145 km/h em pouco mais de 12 horas.

A Climate Central relatou que as temperaturas da superfície do mar onde Milton se formou estão em níveis recordes, tornando-se de 400 a 800 vezes mais prováveis devido a essas mudanças climáticas. Milton é o furacão mais forte a se formar no Golfo do México nesta época do ano desde 1966 e empata como o quarto mais forte já registrado no Atlântico, com base na intensidade dos ventos.

Além disso, Milton é o segundo furacão de categoria 5 da temporada de furacões do Atlântico de 2024, juntando-se à tempestade Beryl. Historicamente, apenas cinco anos desde 1950 tiveram dois ou mais furacões de categoria 5 no Atlântico.

Os ventos máximos sustentados de Milton, registrados em 290 km/h, são os mais fortes para um furacão no Golfo do México neste período do ano. O último furacão a alcançar tal intensidade foi Rita, em 2005.

A intensificação rápida de um furacão é definida como um aumento de mais de 56 km/h nos ventos sustentados em 24 horas. Milton superou essa marca, alcançando 144 km/h em apenas 25 horas, e passou da categoria 2 para a máxima categoria 5 em menos de um dia.

O furacão continua a ganhar força, com ventos que podem soprar por longos períodos. Essa rápida intensificação é preocupante porque, além de aumentar a intensidade do furacão ao atingir a costa, também reduz o tempo disponível para evacuações.

Furacões de categoria 5 possuem ventos que superam 250 km/h e um diâmetro de cerca de 670 quilômetros, gerando marés de tempestade com ondas de até três metros ou mais.

Milton não é o único a ameaçar a região; ele segue os passos do furacão Helene, que atingiu a Flórida e a Carolina do Norte há apenas duas semanas, e que também se intensificou rapidamente, passando da categoria 1 para 4 em um dia. Em julho, Beryl já havia causado surpresa com sua rápida evolução no Caribe.

Um estudo publicado na revista Nature Communications destacou o aumento na intensidade dos ciclones nas últimas quatro décadas, um fenômeno que se intensificou recentemente. Esse comportamento é impulsionado por águas do Oceano Atlântico em temperatura excepcionalmente alta, que agem como combustível para as tempestades, resultando em maior evaporação e liberação de energia na atmosfera.

A temporada de furacões se estende até novembro, e a Agência Nacional de Oceanos e Atmosfera (NOAA) já havia previsto um período intenso. Contudo, a devastação provocada por Helene e agora por Milton superou as expectativas mais pessimistas.

A intensificação de um furacão é um fenômeno complexo que depende de condições específicas de vento, umidade, temperatura e pressão atmosférica. A pressão central do furacão Milton estava em 905 hPa na tarde de segunda-feira, apenas cinco furacões atlânticos desde 1979 tiveram pressões mínimas mais baixas.

Embora Milton ainda possa se intensificar um pouco mais, há limites para o quão forte um furacão pode se tornar, conhecido como intensidade potencial máxima. Para Milton, essa intensidade é estimada em cerca de 320 km/h, com uma pressão central em torno de 890 mb.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.