CHANDAN KHANNA Casas destruídas pelo furacão Helene, no dia 28 de setembro; furacão Milton é potencialmente mais perigoso





Jane Castor , prefeita da cidade de Tampa, na Flórida (EUA), fez um alerta aos moradores que optarem por ficar em zonas de evacuação enquanto o furacão Milton , que já chegou na categoria máxima da escala , avança em direção à costa oeste do estado.

“Posso dizer sem qualquer drama: se vocês escolherem ficar em uma dessas áreas de evacuação, vocês vão morrer”, disse Jane Castor à uma repórter da CNN, nesta segunda-feira (7). O Condado de Hillsborough , onde a cidade está localizada, emitiu ordens de evacuação obrigatória para aqueles nas Zonas A e B, bem como para aqueles que vivem em casas móveis.

Segundo a prefeita, o furacão Helene foi um “chamado de atenção”. Mas a ameaça potencial que o furacão Milton traz é “literalmente catastrófica”, ela acrescentou.

Intensificação do furacão

O furacão Milton se intensificou nos últimos dois dias, chegando à categoria 5 graças ao recorde de calor nas águas do Golfo do México.

Especialistas estimam que ele cresça de tamanho, causando mais impacto em uma área maior, mesmo que diminua de categoria ao atingir terra firme.

A previsão é que o furacão chegue à costa do Golfo da Flórida nesta quarta-feira (9). O olho do furacão pode chegar em qualquer lugar da costa da Flórida: de Cedar Key, ao norte, à Naples, ao sul, incluindo possivelmente as áreas de Tampa ou Ft. Myers.





Recentemente, o furacão Helene atingiu a costa do Golfo da Flórida como uma tempestade e chegou à região de pântanos como furacão de categoria 4.

As autoridades estão pedindo aos moradores, que ainda estão se recuperando dos danos causados pela tormenta anterior, que se retirem ou se preparem para outra tempestade de alto risco.

