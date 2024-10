Reprodução / X Climatempo - 20.01.2024 Previsão é de mais chuvas para São Paulo nos próximos dias

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou alertas de "perigo" e "perigo potencial" para tempestades e chuvas intensas nesta quarta-feira (9) para dez estados brasileiros e o Distrito Federal. No Sul e no Sudeste, as temperaturas começam a cair, mas o calor deve continuar em partes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

O alerta laranja, que indica "perigo", afeta principalmente o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As previsões indicam chuvas de até 100 mm por dia, ventos fortes e risco de granizo. O estado de Mato Grosso do Sul também está sob aviso de chuvas intensas.

Outros estados, como Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rondônia e Tocantins, têm alerta de "perigo potencial". Essas regiões, assim como algumas partes do Sul, enfrentam chuvas que podem chegar a 50 mm por dia, além de ventos e granizo.

No Nordeste, as capitais devem receber chuva intensa e registrar temperaturas acima de 30°C. Em outras capitais do país, esperam-se pancadas de chuva, muitas nuvens e, em alguns lugares, trovoadas.

O Rio de Janeiro pode ter máxima de 30°C, enquanto São Paulo deve ficar em 24°C. As mínimas em ambos os estados são de 19°C e 17°C, respectivamente. As temperaturas no Nordeste e no Centro-Oeste podem ultrapassar 30°C, e no Sul, as mínimas podem cair para 14°C.

São Paulo

Após registrar uma temperatura de 34,1°C na terça-feira (8) em Alto de Santana, zona norte de São Paulo, uma frente fria se aproxima do litoral, prometendo mudar as condições climáticas. Essa mudança deve trazer chuvas e amenizar o calor.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a quarta-feira (9) começa ensolarada, mas as temperaturas devem cair, com a máxima em torno de 24°C, cerca de 10°C a menos do que no dia anterior. Durante a madrugada, as mínimas devem ficar em 17°C, e a umidade relativa do ar deve chegar a 50% nos períodos mais quentes.

À tarde e à noite, a frente fria vai provocar aumento da nebulosidade e chuvas isoladas, com possibilidade de raios e intensidade variando entre fraca e moderada, segundo o CGE. O Inmet prevê chuva ao longo do dia, com aumento de intensidade após o meio-dia. Essa previsão se mantém na quinta-feira (10), quando a quantidade de precipitação deve ser maior. As mínimas devem girar em torno de 16°C, e as máximas não devem passar de 23°C.

Na Baixada Santista, a chuva deve ser mais intensa a partir desta quarta-feira, devido à frente fria. O tempo nublado deve persistir até sábado, com sol reaparecendo no domingo em um clima mais ameno.

As temperaturas no litoral nesta quarta-feira devem variar entre 17°C e 25°C, enquanto na quinta-feira, a faixa será de 17°C a 23°C. Na sexta-feira, o calor pode voltar, atingindo 33°C, mas a chuva será frequente nos próximos dias.

Outubro

Durante o mês, as chuvas devem retornar lentamente ao Brasil. A expectativa é que as precipitações fiquem acima da média em boa parte do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e áreas do sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. O padrão de chuvas pode se estender para o centro do país na segunda quinzena de outubro.

A previsão indica que a chuva no Mato Grosso do Sul, no Sudeste e na maioria dos estados do Sul deve ficar dentro ou ligeiramente acima da média. Entretanto, o interior do Nordeste e partes do Centro-Oeste e do Norte devem enfrentar chuvas abaixo da média. No sudoeste do Amazonas e do Pará, além do norte de Rondônia, a frequência das chuvas será superior à média.

As temperaturas também devem ser elevadas na maior parte do Brasil, com dias quentes, principalmente em Mato Grosso, oeste da Bahia, Piauí e Maranhão, onde as médias podem ultrapassar 28°C.

Os meteorologistas afirmam que outubro trará temperaturas acima da normalidade em várias regiões, especialmente no Norte e Nordeste. Já o Rio Grande do Sul e algumas áreas de Santa Catarina e Paraná devem apresentar temperaturas abaixo da média. Em regiões de maior altitude no Sul e Sudeste, as temperaturas podem ser inferiores a 17°C.

Uma massa de ar quente nos primeiros dias de outubro deve contribuir para o aumento das temperaturas em muitas áreas, especialmente no Centro-Oeste, Sudeste e Sul, podendo ficar até 1,5°C acima do esperado para o mês.

