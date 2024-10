AFP Casas destruídas pelo furacão Helene em Horseshoe Beach, na Flórida, sudeste dos EUA, em foto de 28 de setembro de 2024

O número de mortos na passagem do furacão Helene nos Estados Unidos não para de crescer e chegou nesta quinta-feira (3) a 202.

Segundo a imprensa americana, mais da metade das vítimas foi registrada na Carolina do Norte, estado visitado ontem (2) pelo presidente Joe Biden.

De acordo com a NBC News, "centenas de pessoas estão desaparecidas", e as autoridades relataram dificuldades na identificação de mortos.





Hoje, Biden deve visitar mais dois dos seis estados atingidos pelo furacão, Flórida e Geórgia - os demais são Carolina do Sul, Tennessee e Virgínia.

O Helene é o segundo pior fenômeno meteorológico dos últimos 50 anos nos EUA, atrás apenas do Katrina, que vitimou quase 2 mil pessoas em 2015.

